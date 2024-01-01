吳欣盈頻低頭看稿嗆藍綠　二問「連抄政策都不會嗎？」

記者皮心瑀／台北報導

副總統電視辯論會1日登場，民眾黨候選人吳欣盈在申論時主攻經濟題，過程中多次低頭看稿，嗆藍綠並二問「連抄政策都不會嗎？」

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈抵達副總統電視辯論會。（圖／記者黃克翔攝）

吳欣盈在申論皆斷提到二軌公益外交的具體成績，也強調全力拚經濟， 台灣才會贏，稱8屆總統選舉以來，她是唯一有實務財經背景的候選人，台灣應該多一點經濟，少一點藍綠惡鬥的政治口水，政府與民間攜手，重回到亞洲四小龍時代。

吳欣盈指出，藍綠都說要拚經濟，也說要提升產業，但這8年為什麼台灣的經濟卻未見改善？她第一個提出「碳稅條例草案」、要求政府建立「十年碳定價路徑圖」、以及接軌國際最低稅負制，就是為了要打造台灣成為「亞洲科技中心」，如同荷蘭在歐洲的地位一樣。此外，我也提出中央銀行法修法，推動主權基金，要幫台灣人民賺錢。藍綠兩黨都說要拚經濟，為什麼這麼多年來，就是無法改善就業環境？因為不懂如何開源，無法提升國家競爭力。「政治要的是執行力，你們連抄都不會嗎？」

吳欣盈也講到AI的重要性，稱要發展AI之前，要有完善的個資保護機制。所以她主張引進歐盟的GDPR個資法，讓人民做自己個資的主人，才能防止詐騙。這套全世界最嚴格的規範，已經有50幾個國家包含日本、韓國都採納了，「我再說一遍，你們連抄都不會嗎？」為了打造數位轉型，在立委的任期內，她提出了「人工智慧法」、「個人資料保護法」、「電子簽章法」、「資訊安全管理條例」與「數位醫療發展條例」，都是可以讓台灣升級轉型的解方。

吳欣盈說，台灣需要的是理性、科學、務實的總統，以新專業翻轉舊體制。政黨不應該被意識形態綁架。最好的政策，要想的是，什麼對台灣最有利、什麼對台灣人民最好。政治就是落實在生活的每一天，這次選舉是可以讓台灣全面翻轉的機會，這次人名可以擁有更好的選擇，投給民眾黨，可以擺脫藍綠惡鬥，讓台灣重回經濟優先的正軌。