城建四百風華再現　太保鎮佑2024龍來宣導保平安

▲四百宮廟之一的太保宮為確保市民在新年來臨之際平安無事，於2023年的跨年夜與東門消防隊攜手合作，舉辦跨年防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年末接續2024，古都府城正式邁入建城四百年，府城一連串的慶典於2024年元旦盛大展開。這是一個歷史性的時刻，象徵著台南深厚的文化底蘊和城市發展的壯麗歷程，為慶祝這一重要的里程碑，台南將舉辦一系列精彩多元的活動，歡迎全國各地的遊客一同參與，共同見證台南的歷史與文化。

其中四百宮廟於跨年夜聯手友誼市日本金澤市，邀集超過400間宮廟一同敲鐘祈福，祈福鐘聲將會從台南遠播至世界，帶著感恩與祝福邁向下個台南400。

因此，四百宮廟之一的太保宮為確保市民在新年來臨之際平安無事，於2023年的跨年夜與東門消防隊攜手合作，舉辦跨年防火宣導活動。太保宮一直以來都是社區的文化中心，扮演著信仰和社交的重要角色，為了共同守護這片社區，太保宮與東門消防隊攜手合作，共同推動跨年防火宣導活動，此舉旨在提高市民對火災防範的警覺性，以確保市民在歡樂的氛圍中度過安全的新年。

在此次宣導活動中，太保宮將進行敲鐘祈福儀式，祈求百姓在2024龍年無災無禍、平安順利。同時，東門消防隊將提供透明屋防災應變解說，示範火災發生時應對的正確方法，包括火災逃生技巧和使用滅火器的示範。

第七大隊大隊長石家源表示，防災不分時節，於年節將屆之時，消防人員仍善盡己責，宣導分享災害之預防及應變之技巧，以求民眾免於災害之威脅。局長李明峯更是本於防災韌性城市之使命，無不重視防災各環節的落實，指示同仁務必善盡消防之能事，以達減災零傷亡之目標。

市長黃偉哲讚許表示，消防夥伴無不以百姓安危為己任，各式防火宣導活動不曾間斷，只為求將防災應變技能確實有效教導府城百姓，實堪讚許表揚。