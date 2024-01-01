跨年前烏俄互轟　CNN：普丁想讓世界相信「他將贏得戰爭」

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

2023年接近尾聲、2024年即將到來之際，烏俄連日互轟、局勢再度升溫。而CNN指出，俄羅斯總統普丁正全心營造出一種氛圍，要在明年3月大選連任前展現出自信態勢，並且讓全世界認為「他正在獲勝」。

CNN報導，普丁宣布投入3月總統大選，並在鏡頭前形塑深受人民愛戴、眾望所託的形象，但實際上根本沒有真正的競爭對手。他顯然設法讓選民與全世界認為自己勝券在握，並且指望國際社會對烏克蘭的支持出現動搖。

隨著2023年來到尾聲，普丁自信表示，俄羅斯再次來到領先地位，並且提出大量統計數據支持觀點。他說，俄羅斯GDP已經恢復成長、從前一年的2.1%跌幅反彈，工業產出增長，失業率也降到歷史新低的2.9%。

▲去年12月29日，俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲。（圖／達志影像／美聯社）



儘管美國財政部指出，俄羅斯的經濟成長主要動力來自國防開支，但該國確實承受住了西方經濟制裁。此外，烏俄戰場局勢也給普丁另一個展現自信的機會，因為基輔備受期待的反攻未能取得突破，而拜登政府的600多億美元軍援也還在國會卡關。

而在前線局勢方面，俄軍也在2023年尾聲透過實際行動，提醒世界「去納粹化」意味著什麼。去年12月29日，俄羅斯對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，造成至少31死、150多傷，遭襲地點除了首都基輔外，還包括西部利沃夫、中部第聶伯羅巿、南部敖德薩、東部哈爾科夫等。烏克蘭隨即反擊，向距邊境約30公里的俄羅斯貝爾哥羅德市（Belgorod）發射飛彈與火箭彈，造成至少24人死亡、180人受傷。

不過，在跨年前夕的這一系列互轟後，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）與法國都呼籲繼續支持烏克蘭。2024年基輔盟友能夠如何「有創意」地兌現承諾，依然有待觀察。