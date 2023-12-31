直擊！高雄夢時代跨年會場湧人潮　謝金燕壓軸倒數+240秒煙火

▲高雄夢時代跨年晚會現場陸續湧入人潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

全台最吸睛的2024高雄跨年晚會今（31）日登場，「姐姐」謝金燕擔綱倒數前壓軸演出，睽違六年再登上高雄跨年舞台，面對日、韓藝人來勢洶洶，姐姐喊話「不能輸！」，隨著距離跨年時間越來越近，演唱會人潮陸續湧入，等待19組卡司輪番開唱，最溫暖浪漫的跨年盡在高雄。

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▲謝金燕預告將端出籌備多時、前所未有的震撼演出。（圖／記者賴文萱翻攝）

今年夢時代跨年舞台設計最大亮點，左右兩側LED首度採直式螢幕，並結合燈光、特效呈現科技時尚感，加上滅火器Fire EX.、康士坦的變化球、大象體操與「樂團興奮波」冠軍「NeaR Band 你家附近的阿伯」等創作樂團加持，將帶來如音樂祭般的音樂饗宴。

饒舌天團玖壹壹出道首次在高雄跨年，帶BAND演出YouTube破億神曲，還有春風主演的電影「請問，還有那裡需要加強」主題曲〈一生只督妳一人〉，要在跨年夜和粉絲們嗨唱。

▲▼隨著跨年時間接近，人潮陸續湧入會場。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄跨年晚會彩蛋不斷，高雄跨年晚會卡司有謝金燕、韋禮安、玖壹壹、Ozone、孫盛希、鼓鼓呂思緯、家家、滅火器、康士坦的變化球、大象體操等，還有來自泰國超人氣混血歌手Jeff Satur羅杰夫海外跨年首秀。

▲▼高雄跨年晚會彩排，粉絲嗨翻。（圖／記者賴文萱翻攝）

倒數後超過7千發、長達240秒的跨年花火，搭配搖滾天團Coldplay神曲〈A Sky Full of Stars〉，也掀起攝影愛好者搶拍。 市府提醒，跨年會場周邊沒有汽車停車位，千萬不要開車來，搭乘大眾運輸到會場最快最便利。

只要搭捷運紅線至凱旋站3號出口，依沿途指示就能輕鬆抵達會場，跨年夜捷運紅線將加密3分鐘一班、橘線6分鐘一班，並延長營運至凌晨2時，歡迎大家多加利用大眾運輸一起跨年。