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第一眼不是正妹！長相「被2字形容」　網激喊：不化妝就很美

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲網友認為，女生被形容清秀的話，不用化妝就很美。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

當被別人形容長相清秀，到底是稱讚嗎？一名網友透露，被比自己小的同事形容「清秀」，這2個字困惑他許久，「大多不是第一眼正妹或帥哥」，反而比較偏向乾淨有氣質的感覺，對此他好奇拋問「算是被稱讚嗎？」底下網友回應，形容男女差很大，「普＞清秀＞帥」、「清秀的女生不用化妝就很好看！」

一名網友在PTT表示，日前他被工讀妹子形容外表「清秀」，而這一句話讓原PO不是很開心，因為第一眼大多不是正妹或是帥哥，「更多的是乾淨、氣質的感覺」，也就是說這2個字會被解讀成「不正或不帥」。

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對此，原PO忍不住拋問眾人怎麼看，「被說長相清秀，算是被稱讚嗎？還是很微妙？」

底下網友幫解釋，「白白淨淨的」、「就對方真的沒特點，但又不傷人的用詞」、「普＞清秀＞帥」、「代表沒特色也不帥」、「清秀是褒義，基本五官就端正了」、「五官不明顯，看起來順眼」、「不帥但乾淨」、「帥90分、不錯75分、清秀60分、乾淨40分」、「鼻子是鼻子，眼睛是眼睛」、「是好評的一種，但不到最頂這樣」。

也有人認為，「清秀的女生不用化妝就很好看」、「推清秀型的不用化妝素顏就很好看+1，化妝反而不好看」、「不漂亮就會說清秀或是可愛」。

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