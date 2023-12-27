妹子「連2周搭地鐵」被跟蹤！38歲男認了：她長得像楊冪

▲正妹太像楊冪，慘被跟蹤。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，并非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

青島一名身穿職業裝、高挑、長相貌美的正妹近日報案稱，她每天都坐地鐵上班，最近兩周她出站時總感覺有人在尾隨，這讓她感到害怕。之後，警方逮捕嫌疑人，他承認說，因為自己非常喜歡藝人楊冪，前段時間他在地鐵站看到了報案人，感覺對方與楊冪長得很像，就每天等在地鐵站，為的就是想看對方一眼。

據《半島全媒體》報導，正妹報案後表示，自己只是感覺到有人尾隨，也不敢回頭看，並不知道對方的長相。

警員調出這兩周女子出站的監視器畫面，經過仔細排查，確實發現一名可疑男子。他每天會在固定的時間，等在上扶梯的走廊裡，該女子出現後，他就跟著她上扶梯，站在她身後兩三個台階處，女子出站後，他會跟隨一段距離，然後轉身離開。

雖然男子每天更換衣服，並且戴著口罩，但根據體型特徵和行動習慣，警員還是找到並鎖定了該男子。警員打電話給報案人，要她隔天正常搭地鐵上班，剩下的交給警方處理。

10月27日一早，警員早早來到地鐵站佈置。8點半左右，報案人從地鐵口走出，緊接著那名尾隨男子也跟著走了出來。警員和同事向那名男子走去，男子看到後立刻轉身想離開，被跟在身後的另兩名便衣警員攔住，向男子表明身分後，將他帶回了派出所。

據男子供述，他非常喜歡藝人楊冪，前段時間他在地鐵站看到了報案人，感覺對方與楊冪長得很像，就每天等在地鐵站，為的就是想看對方一眼，但其他什麼都沒做，因為覺得自己38歲了還追星這事怪丟臉的，所以不好意思承認跟蹤別人。

報導描述，警員之後對男子說，「追星沒問題，但要注意方法。你的這種行為已經給他人帶來了恐慌，影響了她的正常生活。今後不要再尾隨了，否則公安機關會嚴肅處理。」男子點頭答應，在寫下保證書後離開了派出所。