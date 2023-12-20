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社會 社會焦點 保障人權

正妹沙灘拍全裸寫真！噁男手機偷拍「還ZOOM IN」　被抓包辯拍風景

▲▼渡假,海邊,海灘,比基尼,美女。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲吳男騎車行經台2線時，偷拍在沙灘上正在拍攝全裸寫真的正妹，被判3月。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者吳佩蓁／基隆報導

基隆一名吳姓工人騎機車行經台2線濱海公路時，看到正妹小美（化名）和攝影團隊在海邊拍攝全裸寫真，竟拿出手機偷拍，並透過LINE將小美的全裸影片傳給好友看，小美發現後立即報警提告。法院審理後，依違反個人資料保護法，判他3月徒刑，可易科罰金，全案還可上訴。

判決指出，當時吳男騎車行經新北市瑞芳區台二線82公里處時，看到小美全裸站在沙灘上拍攝全裸寫真，他便將車著停靠在路邊，拿出手機對著小美偷拍，小美和拍攝團隊發現後隨即以手勢制止他，沒想到吳男事後還將小美全裸影片傳送給友人黃男觀看。小美發現影片外流後，隨即向瑞芳警分局報案提告。

警方事後翻查外流影片發現，吳男當時明顯將鏡頭對準小美，並針對小美裸體畫面zoom in放大，之後疑似被攝影團隊發現後，他隨即將鏡頭移開，約隔了4秒又將鏡頭移回小美身上，但他到案說明卻辯稱自己只是在拍攝浪況，不小心拍到小美，但警方質問他為何將小美裸體畫面放大，他辯稱「我當時以為我是在拍攝釣客，所以有放大」，是否因被發現才將鏡頭移開，吳男則稱「我當時是漫無目的拍攝，沒有注意到」、「因為我拍攝浪況結束，所以我離開前往尋找另外一個釣點」。

吳男的律師則辯稱，縱使影片是吳男拍攝，因是騎車沿途拍攝風景浪況，拍攝地點是公開場所，不涉及特定自然人影像，也未與其他個人資料結合，不適用個資法規範。

基隆地院審理後，認為雖然吳男拍攝影片的地點是公開場所，但該影片清楚呈現小美的臉部及全身裸露之身體特徵，已具個人資料之識別性，屬個資法規範之「個人資料」，且翻查吳男與友人黃男的對話紀錄，發現吳男派出所到案說明前，曾與黃男討論如何應對偷拍影片等法律責任，足以證明吳男有傳送小美裸體影片給黃男，法官依違反個人資料保護法，判他3月徒刑，可易科罰金，全案還可上訴。

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