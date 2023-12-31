「只有藍白還在爭取搖擺選民」　學者分析2024決勝關鍵

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數13天，各陣營皆努力衝刺選情，加拿大約克大學副教授沈榮欽31日就在臉書指出，選舉到這個時刻，多數人都已決定支持對象，選前造勢與其說是爭取新的支持者，比較像是鞏固現有支持者的熱情，只有對藍白而言，才是爭取搖擺選民的戰場；他也強調，當支持者大勢底定，最後決勝的關鍵就是投票率。

沈榮欽表示，選舉到這個時刻，大多數人都已經決定支持對象，選前造勢與其說是爭取更多的新支持者，毋寧說是鞏固現有支持者的熱情，但他提到，「只有對藍白而言，才是爭取少數搖擺選民的戰場」，因此接下來雙方都會不斷誇大自己造勢場的人數，無論何者，這時選舉造勢場主要在訴諸支持者的情緒，而不是理性遊說。他認為，現在很多像是民眾黨不分區立委候選人黃國昌等政客的動作，「與其說是在拉票，毋寧更像是在為選後準備。」

此外，沈榮欽指出，除非選前發生像是2016年韓團TWICE台灣成員周子瑜被迫道歉等重大變故，否則支持者到這時已經不會有太大變動，這也是他覺得國民黨副總統候選人趙少康在第一時間對五月天事件反應頗為敏銳的原因，他也擔憂「希望台灣不會在選前出現deepfake的影片。」

「當支持者大勢底定，最後決勝的是投票率」，沈榮欽強調，選舉造勢就是讓自己的支持者保持熱情，將溫度持續到投票當天。他建議，如果真的焦慮，社交媒體的理性貼文的遊說效果已經很有限，這時最重要的是貼文、電話、簡訊等訊息，讓同陣營的支持者不要忘記在明年1月13日出來投票，「無論多麼焦慮或憤怒，票投進票匭的那一刻才是真正的戰鬥。」