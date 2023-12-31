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社會 社會焦點 保障人權

深夜拜「泡麵土地公」開導航困產業道路　警快速救援助脫困

▲林姓駕駛深夜開車赴中寮鄉石龍宮參拜，導航卻出錯困於山路，所幸草屯警快速救援、讓他如願抵達目的地。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲林姓駕駛深夜開車赴中寮鄉石龍宮參拜，導航卻出錯困於山路，所幸草屯警快速救援、讓他如願抵達目的地。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

台中市林姓民眾日前深夜開車赴南投縣，預計前往中寮鄉知名的「泡麵土地公」石龍宮參拜，卻因誤信導航而於狹窄的山區產業道路迷路受困；警方獲報後，立即聯繫石龍宮志工共同救援，並耐心指導林姓駕駛以LINE通訊軟體發送位置訊息，終於尋獲人車並協助脫困、順利抵達石龍宮一了心願。

石龍宮以「泡麵土地公」聞名遐邇，且為24小時開放，許多信眾都有深夜前往參拜的習慣；草屯警分局指出，爽文派出所警員洪偉誠當天凌晨2時30分許接獲報案，得知林姓民眾因久仰土地公盛名，深夜驅車前往參拜，但接近石龍宮附近時，聽從導航系統指示而誤入產業道路、進退兩難，因此報警請求救援。

▲中寮石龍宮人氣鼎盛。（圖／資料照片，民眾提供）

▲中寮石龍宮人氣鼎盛。（圖／資料照片，民眾提供）

洪偉誠察覺林姓民眾於電話中口氣恐慌、無法說明所在位置，便留下其Line通訊軟體的聯繫方式，經林發送定位訊息得知受困地點是「中寮鄉永和村竹欉」，隨即電聯喚醒睡夢中的石龍宮主任委員吳秋福之子暨志工吳常源，拜託熟悉附近地形的他騎乘機車、載洪偉誠前往尋找，近25分鐘後終於在產業道路深處發現林民與其汽車。

警方指出，林姓駕駛當下驚魂未定，並表示道路狀況極差、不敢繼續駕駛，洪偉誠於是代為將車輛駛至平緩路面，再交還林姓駕駛，並引導其下山前往石龍宮參拜；林姓駕駛對警方積極協助之態度頻頻表示感謝，直呼三更半夜受困真的害怕，所幸有警察幫助脫困。

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