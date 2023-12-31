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消防員2兒1死1傷　殉職勇消父臉書悲慟PO文：不希望尚樺優秀

▲▼新竹殉職勇消，新工分隊長游尚樺。（圖／翻攝新竹縣消防局臉書）

▲新竹殉職勇消，新工分隊長游尚樺。（圖／翻攝新竹縣消防局臉書）

記者陳凱力／新竹報導

新竹殉職消防員游尚樺因任務不幸罹難，事隔4天臉書社團《新時代的熱血義消及災害防救志工》轉貼游尚樺父親的心聲。游父無奈點出兒子在世時，在職場面對的種種困境，甚至兩個兒子都是消防員，一位已經天人永隔，另一位也因任務膝蓋受傷，至今難以痊癒，他沉痛的表示，難以接受尚樺因「優秀」殉職，甚至「不希望尚樺優秀」。

尚樺父親臉書全文：

我是尚樺父親

非常感謝新竹縣長、消防局長率領消防、義消團隊，關心的團體大力協助，及高雄市政府、消防署也做需求的允諾。

預防勝於治療」，很多難過事件發生，是多個錯誤（或許揣測）交集產生，無情的火神，會在任一缺口出現。

這次釀災主因是非法外籍移工，救出失聯外籍移工，為何能住在那裡？誰聘用？一定有人知道，包括房東（住屋安全管理）、雇主，都難辭其咎，如何？何時追查解決？

尚樺任事，總是身先士卒，臉書「期待每位打火兄弟，均平安離開火場。」

絕大多數在他鄉服務的消防弟兄，年紀輕輕開始，扛起國家救火、救護使命，逢短暫休假返鄉，又要面臨漂泊心情，增加執勤壓力。尚樺常說「調回家鄉遙遙無期，那麼多中南部弟兄學長在排隊返鄉，但是長年沒開缺」，「掛念家鄉」徒增工作壓力。結果，尚樺是這次「不告而別」返鄉的，實在很悲傷…。身為消防人員父親的我，只希望尚樺能夠平安，他殉職「優秀」兩字難以承受（當初警大預備教育，優秀的放棄插旗，留在消防系，弟弟也追隨選擇消防工作）……

私心的我，也期盼消防署長官，能多多照顧同為打火兄弟的胞弟，他曾數年前出任務，導致至今膝蓋韌帶撕裂傷，難以痊癒，期盼能在高雄港務消防隊平平安安，無法再承受優秀了，就這次白髮人送黑髮人之慟，只有夜闌人靜放釋放……


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