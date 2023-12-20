獨／消防局科員淪車手頭「還幫跨海洗錢」　救災英雄判刑3年2月



▲花蓮縣消防局勤指中心警消李坤龍兼差當詐團在台水房幹部，目前遭停職。（圖說下同／翻攝網路）

記者張君豪／花蓮報導

花蓮縣消防局勤務指揮中心科員李坤龍，勾結詐欺集團以「假檢警」手法，騙取高雄一名女子交付86萬及多家銀行存摺提款卡，李還與地下匯兌業者配合，快速把詐騙贓款匯到大陸詐團成員手上，涉嫌幫忙洗錢，檢警方查出詐團水房幹部竟藏匿在花蓮縣消防局勤指中心，將他移送偵辦後，高雄地方法院認定李是車手頭，且犯行明確，依詐欺、洗錢、違反《銀行法》等罪，將他重判3年2月。

據了解，李坤龍長年任職花蓮縣消防局勤務指揮中心，2018年2月花蓮強震期間，他英勇鎮守崗位，機動派遣同仁前往各地災區救災，還曾躍上媒體版面，沒想到救災英雄竟淪詐欺洗錢惡徒，而事發後，李已遭花蓮縣消防局停職。

李坤龍任職消防局，卻和詐騙集團掛勾，他到案後辯稱，自己在花蓮某通訊行兼差當「維修技師」要負責向大陸採購手機零組件、配件，金流進出比較大，因為不想被發現在外兼差，才會委託蘇姓友人轉匯80多萬元現金，至於這筆錢，則「以為是廠商要給他的」。

檢警未採信李男說詞，因為檢察官調查發現，李坤龍暗中接受對岸綽號「華強通訊」「Vanessa」委託，收到被害人遭車手詐騙拿到的80萬元贓款後，李男在2021年5月12日將80萬元贓款扣除自己2萬餘元酬勞後，餘款利用地下匯兌方式匯入台灣地下匯兌業者帳戶，利用轉存多筆帳號洗錢方式規避檢警查緝，業者再透過大陸匯兌業者出金給詐團。

李坤龍辯稱不知道中間人蘇女交給他的贓款是詐騙所得，辯稱是向對岸廠商「華強通訊」的收款，擔心自己是公務員帳戶金流太多，會被發現兼差事實，才會委託蘇女幫忙收錢匯款，但被法官當庭打臉「如果是廠商欠款、為何需要第三者轉匯」「廠商直接匯給你就好、何須多此一舉」法官認定李坤龍透過車手及第三者層層轉手，藉此隱匿贓款流向。

全案爆發後，幫李坤龍轉手匯款的蘇女，一併遭警方約談偵訊，差點就被當成車手頭，直到蘇女出示與李的簡訊連絡對話，才發現真正的車手頭是李坤龍，而李坤龍不只是車手頭，還身兼水房幹部，法官認定他犯行明確，且身為公務員卻知法犯法，依詐欺、洗錢、違反《銀行法》等罪判刑3年2月，目前全案仍在上訴中，但李已遭花蓮縣消防局停職。

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