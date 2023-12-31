垃圾定時定點收運廣受好評！花蓮市明年續辦　民眾：德政勿廢

▲花蓮市推動垃圾定時定點專區收運，實施半年進行問卷調查，獲民眾反應熱烈且高度支持。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市今年起配合環境部環境管理署，推動垃圾收運定時定點專區試辦計畫，實施半年進行問卷調查，民眾反應熱烈且高度支持，市公所將於明年度延續辦理，嘉惠無法配合垃圾夜間收運的市民朋友。市長魏嘉彥感謝民眾的認同，也提醒大家，新的一年即將來臨，花蓮市清潔隊在元旦連假期間也將堅守岡位，持續為民服務。

今年七月份起，花蓮市在夜間家戶垃圾收運12條路線外，增加12處定時定點垃圾收運專區，在每週一、二、四、五、六下午3點40分起，每處停放垃圾車20分鐘，提供民眾丟棄家用垃圾。

計畫試行半年，花蓮市清潔隊進行問卷調查，共回收360問卷調查結果，發現民眾反應熱烈且高度支持，紛紛表示垃圾定時定點專區的設置提供民眾更多元、更便利的選擇來丟垃圾，尤其是夜間必須工作，無法配合垃圾夜間收運的民眾，更大讚這是政府德政，除了表達支持外，同時表示好的政策就必須延續。

魏嘉彥表示，花蓮市試辦垃圾收運定時定點專區的成效相當不錯，能夠幫助夜間無法配合家戶垃圾收運的民眾，可以更方便得丟垃圾，而在試辦期間，相關棄置垃圾的檢舉及投訴案件也有大幅降低，並減少了民眾追逐垃圾車所造成的風險。

花蓮市公所明年將延續辦理垃圾收運定時定點專區，歡迎民眾多加利用，希望沿家戶夜間收運及定時定點雙軌併行的方式，能夠更符合民眾的需求，也歡迎大家給予建議，市公所也將持續滾動式檢討並精進。