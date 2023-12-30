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垃圾子車傾倒！10歲女童翻找食物「被活埋」　重壓致死無人理

▲▼葉門一名10歲女童在垃圾堆翻找食物時，意外被垃圾子車和垃圾壓死。（圖／翻攝自X）

▲葉門一名10歲女童在垃圾堆翻找食物時，意外被垃圾子車和垃圾壓死，反映了當地惡劣的生活環境。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

社群平台X最近流出一段影片，顯示葉門有一名小女孩在垃圾堆尋找食物時，意外將垃圾子車弄倒，導致小女孩被成堆的垃圾和垃圾子車當場壓死。

綜合當地媒體報導，這起悲劇發生於12月26日下午。就在西方小孩開心地打開聖誕禮物之時，葉門一名10歲女童因為家庭極度貧困，而被迫到家中附近的垃圾子車翻找食物果腹。

從現場畫面可見，這名女童在尋找食物時，因為身高不夠而不斷攀附在垃圾子車邊緣跳躍察看，不料最後竟意外將垃圾子車弄倒，沉重的鐵箱和成堆的垃圾瞬間將女童活埋。

女童被壓住後，一度為了脫困不斷掙扎，但由於她的力氣太小，無法將壓在身上的垃圾和子車弄下來，而經過的路人也沒有意識到這邊的動靜，導致小女孩最後慘被活活壓死。

報導稱，受連年的戰亂影響，葉門的貧窮率如今已高達8成，國內也有至少60%人民沒有工作，因此不少孩童都被迫在街頭乞討，或是在垃圾堆中尋找食物果腹。

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