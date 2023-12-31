感化教育＝練蠱「對少年犯沒用」！律師揭1問題：回去又是一樣

▲要隔絕與犯罪來源的接觸。（圖／翻攝自FB巴毛律師混酥團）



記者施怡妏／綜合報導

新北市某國三學生為了替「乾妹妹」出氣，持彈簧刀殺害別班的男同學，行兇少年被裁定收容，案件由少年法庭調查中，巴毛律師（陳宇安）指出，兇手未成年因此會減刑，「大概判5-7年」，就算是無期徒刑，7年後就可以假釋了，且不會有前科，並點出更嚴重的問題，否則結束刑期後只會更大尾。

陳宇安在臉書發影片，談到「乾哥」的下場，殺人罪最輕本刑10年，因為是少年犯所以會減刑，「大概是判5-7年」，即便判到無期徒刑，只要7年就可以假釋，且根據《少年事件處理法》的規定，少年結束感化教育後，前科就會被塗銷，希望這些少年有機會去彌補年輕時犯的錯。

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▲陳宇安表示，很多少年犯不把法院當一回事。（圖翻攝自Facebook／法務部矯正署臺北少年觀護所）



不過，她常在少年法庭外看到一群年輕人抽菸、聊天、嘻哈打屁，「好像不把法院當一回事」，她也提到，少年犯到法庭都是一整群一台車載來，再一整群載回去，「從來沒看到父母陪同他們來，通常都是年紀比較大的89載他們來」。

陳宇安直呼，這些少年犯來開庭、上課，回去又是一樣的環境，開庭的訓誡對少年犯來說「一點用都沒有」，即使進去關，也只是一個練蠱的過程，遇到更多更大尾的人，學到更多違法的知識，「出來就是變更大尾，然後再去收小弟」。

陳宇安認為要從根源去解決問題，隔絕少年犯跟犯罪來源的接觸，才不會讓罪犯越來越大尾，「甚至是讓少事法，變成一個保護罪犯的工具」。

本文獲得「巴毛律師陳宇安」授權提供轉載。

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