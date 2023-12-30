台南圓環頂菜粽停業！闆娘曝休息原因　明年將「轉型」繼續做

▲台南老店「圓環頂菜粽」宣布暫時停業。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良、黃資真／台南報導

台南已有超過60年歷史的知名老店「圓環頂菜粽」28日無預警宣布暫停業，大批饕客紛紛表示不捨，老闆娘透露，休息原因除了受到原物料上漲影響外，加上房東也要收回店面，不過休息一陣子後，2024年起會重啟以外帶、宅配之無店面方式經營，同時也感謝民眾多年來的愛戴！

「圓環頂菜粽」傳香超過一甲子，如今已是第3代經營，是許多老台南人從小吃到大的在地美食，店家使用從台東運來的月桃葉作為粽葉，讓粽子帶有特殊清新香氣，月桃葉所分泌的液汁還有助消化，更曾被《CNN》評選為台南必吃銷魂美食，28日店家卻貼出公告宣布暫停營業，令饕客們備感可惜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老闆娘嘆，會宣布停業主要因店面房東要收回，加上年紀大了覺得勞累，原物料又一直上漲，店家無法一直吸收，不斷漲價利潤也不好，所以只做到12月31日，之後將搬回萬昌街老家。

但饕客也不用太難過，老闆娘說休息一陣子後還是會繼續營業，不過只做預約外帶或宅配，不再做店內用餐生意，針對近日多數客人以宅配方式購買的訂單，會從2024年1月3日以後陸續寄送，請大家不用擔心。

店家也透露，停止營業消息傳出後引來關注，這幾天的客流明顯變多，現在粽子從上午6時30分左右開始賣，上午10時前就提前售完，同時也要提醒大家，31日前現場還有販售，但要儘早，賣完就沒有了，宅配部分還是會受理。