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一家8口「每天花4千元」住飯店231天　女主人曝原因：一輩子不買房

▲▼一家8口住在飯店裡長達231天。（圖／翻攝抖音／賀狗蛋的一家）

▲一家8口住在飯店裡長達231天，掀起許多討論。（圖／翻攝抖音／賀狗蛋的一家）

記者柯振中／綜合報導

對於大多數人而言，買房是需要用一輩子來奮鬥的目標。不過，大陸河南有一家8口拒絕買房，而是每天住在飯店裡面，至今已達231天，光是每天的房間費用就高達1,000元（人民幣，下同，約新台幣4,324元），消息曝光後引起討論，而這一家人的身分也被挖了出來。

綜合陸媒報導，一家8口的女主人表示，他們入住飯店至今，已經超過200天，每天要花費的房費為1,000元（約新台幣4,324元），不過入住後可以少掉許多困擾，例如水電費、停車費、暖氣費等費用都不必支付，入住至今感覺相當幸福。

女主人提到，除了上述費用不必支付以外，飯店還買了洗衣機給他們，房間內也能夠開伙，不必擔心飲食的問題，且無論是游泳、健身都十分方便，因此打算一輩子住在飯店裡，不會考慮買房。

影片曝光後掀起討論，不少大陸網友質疑，「一年36萬（約新台幣155萬元），好有錢」、「一個月3萬（約新台幣13萬元），可以租個2萬（約新台幣8萬元）的房子，再找個保母了」、「住3年夠在河南買一套大房子了」、「還不如住民宿，還是別墅那種。」

▲▼一家8口住在飯店裡長達231天。（圖／翻攝抖音／賀狗蛋的一家）

▲一家8口住在飯店裡長達231天，引起許多討論。（圖／翻攝抖音／賀狗蛋的一家）

事後這一家8口的身分被找了出來，原來是網紅「賀狗蛋的一家」，這一家人時常以住在飯店內的生活為主題發布貼文、影片，近期掀起了許多討論，目前生活日常也已經更新到了住飯店第231天。

影片爆紅以後，「賀狗蛋的一家」受到許多批評、詆毀，女主人也對此表示，他們拍片分享生活，確實是想要吸引粉絲，但並非為了炒作、包裝以及賣貨，主要是粉絲增加有成就感，因此她才決定與大眾分享生活日常，而非以營利為目的。

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