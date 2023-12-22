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社會 社會焦點 保障人權

「賴皮寮」特勤租地站崗！賴品妤遭告發...以國家標案養私人助理

記者黃哲民／台北報導

民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老家違建話題發燒，昨又被爆料國安局在現場的特勤警衛崗哨，2020年以限制性招標租用賴清德哥哥的房子，而出面得標者疑為當地民進黨立委賴品妤的林姓特助，與賴品妤競選明年立委的國民黨新北市議員廖先翔，今（22日）到台北地檢署告發賴品妤疑以國家標案變相養自己助理，涉犯《貪污治罪條例》與《政府採購法》，北檢已受理。

▲▼與民進黨立委賴品妤角逐明年（2024年）1月立委席次的國民黨新北市議員廖先翔，22日到台北地檢署告發賴品妤涉犯《貪污治罪條例》與《政府採購法》。（圖／記者黃哲民攝）

▲與民進黨立委賴品妤角逐明年（2024年）1月立委席次的國民黨新北市議員廖先翔，22日到台北地檢署告發賴品妤涉犯《貪污治罪條例》與《政府採購法》。（圖／記者黃哲民攝）

廖先翔和賴品妤在俗稱「七星區」的新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮），對戰明年（2024年）1月13日立委選舉，2人都是政二代，廖先翔父親廖正良是國民黨新北市前市議員，賴品妤父親賴勁麟是民進黨前立委，曾任雲豹能源公司董事長，賴品妤也被網友封為「雲豹小公主」。

廖先翔今上午10點到北檢按鈴告發，指稱現任副總統賴清德的萬里老家，有國安局派駐的特勤警衛站崗，經媒體人黃揚明及PTT網友披露查詢「政府採購網」結果，發現國安局2020年8月決標的「新北市萬里區警衛據點-3採購案」，是以限制性招標採購，決標金額為36萬8000元，由廠商「林炳泰」得標。

▲▼民進黨立委賴品妤記者會 洪申翰 林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委賴品妤先前也開記者會公布競選對手廖先翔罪狀。（圖／記者屠惠剛攝）

廖先翔說，林炳泰是賴品妤的特助，這是當地人都知道的事情，賴品妤過去3年多鮮少在地方上出現，幾乎都由林炳泰幫忙跑萬里區行程，但林炳泰並沒名列賴品妤的公費助理，應屬於「跑行程」的助理，意即不用進辦公室，只需代表賴品妤參加地方活動或婚喪喜慶等行程，一般來說，這類助理由立委每個月自掏腰包補貼幾千元車馬費即可。

但林炳泰卻能承攬國安局標案，且為性質特殊的副元首警衛據點採購案，加上是可不經公告招標，直接給予特定廠商或人士執行的「限制性招標」，廖先翔認為這其中的關聯實在啟人疑竇。

▲▼與民進黨立委賴品妤角逐明年（2024年）1月立委席次的國民黨新北市議員廖先翔，22日到台北地檢署告發賴品妤涉犯《貪污治罪條例》與《政府採購法》。（圖／記者黃哲民攝）

▲與民進黨立委賴品妤角逐明年（2024年）1月立委席次的國民黨新北市議員廖先翔，22日到台北地檢署告發賴品妤涉犯《貪污治罪條例》與《政府採購法》。（圖／記者黃哲民攝）

廖先翔表示，考量民進黨執政7年來，透過政府標案及安插近親人馬任職政府機關的案例層出不窮，他質疑賴品妤涉嫌利用國安局警衛標案變相養自己助理，左手轉右手後都是自己人在賺。「新系人馬國家養，滿城好處自己拿！」因此告發賴品妤涉犯《貪污治罪條例》與《政府採購法》，呼籲檢調應儘速查明，向社會大眾釐清疑慮。

廖先翔也喊話賴品妤應公開說明有無自掏腰包，實質支付符合市場行情的薪資或津貼給林炳泰、是否曾向林炳泰明示或暗示「我來幫你取得國安局的限制性標案」，來變相抵付賴品妤應給林炳泰的薪資或車馬費，若賴沒有實質付酬，是否證明她以國家標案養自己私人助理，這是大眾的疑問。

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