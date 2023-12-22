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桃園保障宮建醮要求每戶繳3千　國民黨競總主委替綠營幹部澄清

▲觀音區草漯保障宮圓醮慶典，傳出不實報導每戶3000元的不樂之損。（圖／吳進昌提供）

▲觀音區草漯保障宮圓醮慶典，傳出不實報導每戶3000元的不樂之捐。（圖／吳進昌提供）

記者楊熾興／桃園報導

日前有媒體報導，指草漯保障宮2015年五朝圓醮慶典時，擔任總幹事的陳國周（桃園市信賴之友會觀音分會會長）向信眾強迫性不樂之捐，每戶最少3000元捐款，立法委員涂權吉觀音區競選總部主委吳進昌出面，替對手陣營的陳國周澄淸，強調此為不實報導，二人並聯手強調「政治歸政治，宗教信仰歸宗信仰」，別讓有心人士政治操作使得保障宮媽祖婆蒙塵。

▲國民黨競選觀音區主委吳進昌站出來為對手陣營受汙衊的陳國周分會長澄清。（圖／吳進昌提供）

▲國民黨競選觀音區主委吳進昌站出來為對手陣營受汙衊的陳國周分會長澄清，強調政治歸政治，宗教信仰歸宗教信仰。（圖／吳進昌提供）

市議員吳進昌表示，當時他擔任樹林里長保障宮圓醮大典委員，從頭到尾都參與其中，對經費來源及流向都完全清楚了解，他保證絕無此事，選舉政黨競爭應重於深入基層所需及優質政見，進而獲得選民認同支持，絕非用這種捕風捉影的烏賊爆料。嚴正譴責極力反對汙衊宗教文化的行為在純僕的觀音區出現。

陳國周指出，保障宮合境10個里有200多個鄰，每位里長都是保障宮當然委員，五朝圓醮大典是地方聖事，所需經費龐大，所以須由10位里長協助募集經費，通常每位里長都是透過里內鄰長向家戶詢問是否有意參與，且並無硬性強迫樂捐金額，對於外界關注樂捐最少需3000元的問題，是草新里2位鄰長向鄰內信士收樂捐款時有些小誤解，這事件當時就已向社會大眾清楚說明了，現在又被提出造謠抹黑中傷。

陳國周表示，更扯的是還說他因此辭去總幹事職務負責，他強調，「圓醮大典是104年，我擔任總幹事從102年1月1日開始到111年12月31日止.這10年間從未離職，這住在觀音區的人都可以爲他證明，連這種大家都知道的事情，也可以這樣的不實報導，完全是抹黑指控」。

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