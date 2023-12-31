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連假搭客運85折！衝花東搭車「買4送1」　全台跨年元旦活動一次看

▲▼國光客運,國道客運,轉運站。（圖／國光客運）

▲連假期間搭乘客運享有優惠。（圖／國光客運）

記者李宜秦／台北報導

元旦連假期間，交通部推出多項大眾運輸優惠，如國道客運享平日優惠或85折優惠價；搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠；在地有腳租賃優惠；憑東部合法旅宿住宿票證或台灣好行套票，搭乘東部客運4人同行1人免費，回程再折200元。

交通部公路局自112年12月29日0時（連假前一日）起至113年1月1日24時（連假最後一日）止推出多項全國性國道（公路）客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇。

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優惠期間88條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價，搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。

▲▼跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

▲跨年夜許多主題樂園都推出煙火秀。（圖／觀光署）

另112年12月30日0時（連假第一日）起至113年1月1日24時（連假最後一日）還有兩項東部地區限定優惠措施，第一為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠（租汽車者折抵200元、租機車者折抵100元）。

第二為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上兩優惠僅可擇一使用。

▲▼跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

▲許多人會在元旦迎接曙光。（圖／觀光署）

觀光署也彙整6個國家風景區及3個主題樂園2023-2024年跨年或迎曙光活動資訊。北部民眾，可到宜蘭外澳參加東北角微酵餐桌體驗，以不同體驗迎接第一道曙光，在充滿在地特色及富含儀式感的形式下，與全國民眾一起溫暖迎接2024年第一道曙光。

中部民眾，可前往谷關、梨山參加跨年晚會，欣賞原民好聲音，隔天還可參加梨山賓館升旗典禮，領取現場限量發放限定紀念品；而日月潭跨年今年將從12月31日晚上8點起一路high歌到倒數計時，最後同時在水社、伊達邵碼頭水域前施放360秒的兩岸雙煙火。

南部民眾，在2023最後一天的賞太平2023一抹紅霞活動，可到阿里山太平雲梯遠眺嘉義及台灣海峽觀賞最後一抹紅霞，悠遊雲端山城。晚間可前往劍湖山世界或義大世界參加跨年活動，劍湖山世界摩天輪跨年煙火秀，以摩天輪主體煙火結合數百台無人機及燈光秀，演出震撼視覺體驗。

▼全台跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

▲▼跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

▲▼跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

▲▼跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

▲▼跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

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