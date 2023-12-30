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「北投輕行旅」遭註銷旅業登記仍營業　觀傳局：依法開罰、勒令歇業

▲▼「北投輕行旅」遭註銷旅業登記仍營業，北市觀傳局表示，將依法開罰、勒令歇業。（圖／記者陳家祥翻攝）

▲「北投輕行旅」遭註銷旅業登記仍營業，北市觀傳局表示，將依法開罰、勒令歇業。（圖／記者陳家祥翻攝）

記者陳家祥／台北報導

北市傳旅館違法營業！北市觀傳局今年12月21日依法註銷、作廢、撤銷錦達公司「北投輕行旅」旅館業登記證及專用標識，但房東樺福建設公司投訴，「北投輕行旅」仍違法接客，並繼續接受網路下單訂房。對此，觀傳局回應，已在調查、並搜集相關事證資料，不法情事絕不寬貸，將依法開罰及勒令歇業。

樺福建設公司指出，錦達公司北投輕行旅被撤照，主因為積欠建物及土地所有權人逾4個月使用費，樺福不願再提供場地供其使用，向北市府觀傳局申請撤照，主管機關受理後，早在11月29日即通知錦達公司自行繳回旅館業登記證及專用標識，但錦達逾期未繳回，觀傳局依法公告註銷。

但樺福建設公司質疑，近期正好是旅遊旺季，錦達公司無照經營賺取龐大利益，違法接客並繼續接受網路下單訂房。由於公權力作業程序遲緩，並未即時採取強制作為，萬一發生突發事故的責任歸屬，北市府觀傳局難辭其咎。

對此，觀傳局說明，已依照《發展觀光條例》查處非法經營旅館業作業，12月25日時也到現場查察，並搜集相關事證資料，現正進行查調作業、釐清實際行為人。觀傳局強調，不法情事絕不寬貸，會依法開罰及勒令歇業。

觀傳局也呼籲，民眾訂房時可至「台灣旅宿網」查詢是否為合法旅館，保障自身權益，如發現所預訂旅宿為非法旅宿，可將相關資料提供觀傳局，將依法進行查察以維護民眾權益。

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