台北跨年晚會31日登場！信義區將3階段交管　散場接駁車一次看

▲台北101跨年煙火。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府將於12月31日於市府廣場舉辦「台北最High新年城2024跨年晚會」活動，針對周遭交通管制，台北市交通局表示，31日當天19時起採取3階段管制，視現場車流狀況彈性擴大，另管制區內路邊汽機車停車格，於當天17時起禁止停車，停車場於19時起只出不進，20時全面管制進出。

針對12月31日晚間於信義區舉辦的「台北最High新年城2024跨年晚會」，北市已於12月25日進行交通管制，舞台塔拆分3階段2023年12月25日0時起至2024年1月2日6時止，A階段12月25日0時至12月26日0時市府路（松壽-松高）東側5車道封閉；B階段12月26日0時至12月27日0時市府路（松壽-松高）東側5車道封閉、新仁愛路封閉；C階段12月27日0時至2024年1月2日6時市府路（松壽-松高）及新仁愛路全線封閉。

▲信義計畫區交通管制範圍圖。（圖／台北市交通局提供）

而信義計畫區自12月31日19時起，實施三階段交通管制，警察局將依現場車流狀況彈性擴大管制。第一階段12月31日19至20時，管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進；第二階段12月31日20至22時除第一階段管制範圍，納入逸仙路（忠孝東-仁愛）及仁愛路（光復南-逸仙），禁止車輛進出。

第三階段12月31日22時至2024年1月1日3時，管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德-松仁、莊敬-基隆、基隆-光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東-仁愛）及忠孝東路（光復南-松信）所圍區域，禁止車輛進出。

台北市交通局提醒，在停車管制區內，路邊汽機車停車格於12月31日17時起禁止停車，黃線於12月31日17時起至翌日3時止禁止臨停，停車場12月31日19時起只出不進、20時起全面管制進出。公車集結區禁止臨時停車路段：光復南路（基隆-文昌）東側、仁愛路（延吉-敦化南）北側慢車道及南側快車道、基隆路2段（文昌-光復南）西側、松德路（虎林-信義）西側。

▲2024跨年晚會微笑單車管制圖。（圖／台北市交通局提供）

此外，市府轉運站自12月31日19時30分起車輛管制禁止進入，旅客須至管制區外的替代站位搭車。市府轉運站地下連通道自12月31日21時起，微風信義地下連通道、台北101／世貿捷運站地下連通道自12月31日22時起關閉。

由於跨年活動人潮眾多，考量人潮安全，管制區域內禁止騎乘自行車，YouBike租借站12月31日17時起信義計畫區周邊30站暫停營運，12月31日19時起增加光復南菸廠路口等21站，計51個站暫停營運，2024年1月1日3時起，前述暫停營運51站恢復正常營運。

而散播接駁車則採3線營運至1月1日1時30分止，1號線（往捷運忠孝新生站）於仁愛路與延吉街口搭乘；2號線（往捷運公館站）於基隆路2段（文昌-光復南）搭乘；3號線（往木柵、景美地區）於松德路西側（虎林-信義）搭乘。

▼跨年散場專車示意圖。（圖／台北市交通局提供）