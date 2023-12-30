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社會 社會焦點 保障人權

快訊／非開放時間到池塘釣魚！苗栗父子溺水雙雙不治　妻子哭斷腸

記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

苗栗卓蘭鎮一間露營區今(30)日驚傳落水意外，31歲謝姓父親一早帶著2歲兒子到池塘釣魚時，兒子疑似失足落水，謝男急忙跳水救援，父子2人卻未再上岸，直到下午才分別被消防人員救起，惟已失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。

▲▼ 苗栗露營區父子在釣魚池溺水。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲一對父子在露營區釣魚池溺水，救起送醫後雙雙宣告不治。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

初步了解，謝姓一家三口昨晚抵達該露營區遊玩，今天早上7時許，謝男帶著兒子到營區池塘釣魚，謝男正在準備釣具時，兒子不慎滑落溺水，謝男為了救援也跳進水中，結果雙雙失蹤，直到中午吃飯時間，妻子遍尋不著2人，急忙請業者調閱監視器尋人，才發現父子倆已跌入釣魚池長達4小時多，緊急報警。

▲▼ 苗栗露營區父子在釣魚池溺水。（圖／記者蔡文淵翻攝）

消防表示，中午12時45分接獲露營區員工報案稱有民眾落水，通報卓蘭、大湖及特搜分隊前往，共計出動4車14人前往，現場評估水池大小約120坪，水深約3公尺，搜救人員於下午1時20分潛入搜索，並在34分尋獲謝姓父親，再於下午2時46分尋獲男童，惟皆已失去生命跡象，經送往東勢農民醫院搶救後雙雙宣告不治。

業者難過表示，釣魚池的開放時間為下午2時30分至4時30分，現場也都會有人一旁注意，但他們是在非開放時間擅闖，他們也不清楚為何父子倆會在那個時間出現，詳細的事發經過仍有待進一步調查釐清。

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