　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

露營區父子溺斃！　妻打撈悲喚2歲兒：他們在找你趕快起來

記者張靖榕／綜合報導

苗栗卓蘭某露營區30日發生落水溺亡意外，一名2歲男童不慎滑落魚池內，31歲父親見狀跳進水池救兒子，卻不幸雙雙溺斃。妻子遲遲不見夫兒，請農場業者調監視器才發現兩人早已溺水多時，當消防人員在打撈時，妻子不斷喊著兒子的名字，「他們在找你，趕快起來。」

▲▼ 苗栗露營區父子在釣魚池溺水。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗露營區父子在釣魚池溺水喪命。（圖／記者蔡文淵翻攝）

該起案件發生在30日，31歲謝姓父親一早帶兒子去釣魚，見兒子失足落水趕緊跳下水救援，卻沒想到兩人再也沒有上岸。謝妻直到中午時間仍找不到人，急忙請農場業者幫忙調閱監視器尋人，才發現父子倆已跌入釣魚池超過4小時。

消防人員在現場打撈時，謝妻不斷在一旁呼喚兒子的名字，「他們在找你，趕快起來。」父子倆被救起時已明顯無生命跡象，送醫後雙雙被宣告不治。

由於男童阿公想見孫子最後一面，警方調查初步排除外力介入後，當天先將父子倆遺體運回彰化，苗栗地檢署方面囑託彰化地檢署協助於今（31日）相驗。

小森時光農場30日晚間於臉書發文「無限期停業」，表示園區內發生意外，園方深深感到自責，將無限期停止營業進行檢討，「請已訂位的客人與我們聯絡，會盡速幫您們辦理退訂。」

業者表示，釣魚池的開放時間為下午2時30分到4時30分，現場也都會有人在一旁注意，但父子兩人是在非開放時間擅闖，他們也不清楚為何父子會在那個時間出現，詳細的事發經過仍待進一步調查釐清。

ET快訊
雞肉飯+蛋=「台版親子丼」！日部落客PO照笑翻全場
「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰：不想活了
80歲嬤喪子10年「堅信兒子活著」！郵局竟真有孝親費　原因藏
露營區父子溺斃！妻打撈悲喚2歲兒：他們在找你趕快起來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰：不想活了

國三生割頸！乾妹「教唆殺人罪」成立？　律師：真的不好說

男大生與高中妹發生1次性關係　賠不出100萬恐坐牢

露營區父子溺斃！　妻打撈悲喚2歲兒：他們在找你趕快起來

80歲嬤喪子10年「堅信兒子活著」！郵局竟真有孝親費　原因藏洋蔥

男初訪她家就脫光　女「錄影自保」分手後1舉動被判拘役

綠營發言人開砲新北治安差　新北警察局提數據駁斥：勿抹殺努力

快訊／父子溺水雙亡！　露營區業者宣布「無限期停業」

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送「明陽中學」

前主播張靖玲被控「剪毛衣」！反批前東家：沒有查證

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

2大胃王開箱鐵板燒全品項！　嗑光排餐＋免費狂續40盤菜

博恩給5萬小費挨轟造假：是我被騙！　曝外送員「撒了更多謊」崩潰求助

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰：不想活了

國三生割頸！乾妹「教唆殺人罪」成立？　律師：真的不好說

男大生與高中妹發生1次性關係　賠不出100萬恐坐牢

露營區父子溺斃！　妻打撈悲喚2歲兒：他們在找你趕快起來

80歲嬤喪子10年「堅信兒子活著」！郵局竟真有孝親費　原因藏洋蔥

男初訪她家就脫光　女「錄影自保」分手後1舉動被判拘役

綠營發言人開砲新北治安差　新北警察局提數據駁斥：勿抹殺努力

快訊／父子溺水雙亡！　露營區業者宣布「無限期停業」

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送「明陽中學」

前主播張靖玲被控「剪毛衣」！反批前東家：沒有查證

阿里山客運166路每日往返嘉義鹽水12班次　113年起轉交嘉義縣公車處經營

嘉義民雄如親公共托嬰中心開放招生　收托28名嬰幼兒每月5000元

青埔憨川「王義川」南下嘉義站台　力求台灣女戰神王美惠續留國會

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

XBB疫苗增一選擇！Novavax最快1／9開打　台大醫分析「僅1族群該等」

一年兵明回歸！逃不掉漢光演習　「8週入伍訓+44週部隊訓」內容曝

容積之亂！為蓋更多房　台中道路用地漲幅全台之冠

年輕人快來領錢！動滋券「元旦一早發放」　可用於觀賽事買體育用品

連假搭客運85折！衝花東搭車「買4送1」　全台跨年元旦活動一次看

跨年計畫毀了！歐洲之星「隧道淹水」全面停駛　上千旅客受困車站

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

社會熱門新聞

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

即／父子溺水亡！露營業者無限期停業

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

即／南投機車擦撞火車　男子慘死

80歲嬤喪子走不出！警扮孝子每月給3千

面交全台唯一千萬名錶　他壓店員搶錶

苗栗露營區父子落水雙溺斃！業者回應

男初訪脫光　女分手後1舉動被判拘役

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

他與高中妹發生1次性關係　賠不出100萬恐坐牢

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

更多熱門

相關新聞

即／父子溺水亡！露營業者無限期停業

即／父子溺水亡！露營業者無限期停業

苗栗卓蘭某露營區30日發生落水溺亡意外，一名年約3歲的男童不慎掉落魚池中，父親看見後隨即跳進水池要救兒子，不料卻雙雙溺斃。對此，發生意外的小森時光農場晚間也在臉書發文道歉，同時宣布將無限期停止營業。

苗栗露營區父子落水雙溺斃！業者回應

苗栗露營區父子落水雙溺斃！業者回應

即／非開放時間到池塘釣魚！苗栗父子溺水雙雙不治

即／非開放時間到池塘釣魚！苗栗父子溺水雙雙不治

即／失足跌落釣魚池！2歲兒尋獲命危　送醫搶救中

即／失足跌落釣魚池！2歲兒尋獲命危　送醫搶救中

早上落水中午才被發現！苗栗父命危搶救中

早上落水中午才被發現！苗栗父命危搶救中

關鍵字：

苗栗小森時光農場露營溺斃

讀者迴響

熱門新聞

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡 萬人暴怒上街

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與HIV女無套性交」

即／父子溺水亡！露營業者無限期停業

2024年一到！　「5星座」桃花運炸開

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

即／南投機車擦撞火車　男子慘死

味全出價留劉時豪　兄弟開複數約

即／施明德裝葉克膜　游盈隆求捐血小板

80歲嬤喪子走不出！警扮孝子每月給3千

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面