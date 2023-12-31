露營區父子溺斃！　妻打撈悲喚2歲兒：他們在找你趕快起來

記者張靖榕／綜合報導

苗栗卓蘭某露營區30日發生落水溺亡意外，一名2歲男童不慎滑落魚池內，31歲父親見狀跳進水池救兒子，卻不幸雙雙溺斃。妻子遲遲不見夫兒，請農場業者調監視器才發現兩人早已溺水多時，當消防人員在打撈時，妻子不斷喊著兒子的名字，「他們在找你，趕快起來。」

▲苗栗露營區父子在釣魚池溺水喪命。（圖／記者蔡文淵翻攝）



該起案件發生在30日，31歲謝姓父親一早帶兒子去釣魚，見兒子失足落水趕緊跳下水救援，卻沒想到兩人再也沒有上岸。謝妻直到中午時間仍找不到人，急忙請農場業者幫忙調閱監視器尋人，才發現父子倆已跌入釣魚池超過4小時。

消防人員在現場打撈時，謝妻不斷在一旁呼喚兒子的名字，「他們在找你，趕快起來。」父子倆被救起時已明顯無生命跡象，送醫後雙雙被宣告不治。

由於男童阿公想見孫子最後一面，警方調查初步排除外力介入後，當天先將父子倆遺體運回彰化，苗栗地檢署方面囑託彰化地檢署協助於今（31日）相驗。

小森時光農場30日晚間於臉書發文「無限期停業」，表示園區內發生意外，園方深深感到自責，將無限期停止營業進行檢討，「請已訂位的客人與我們聯絡，會盡速幫您們辦理退訂。」

業者表示，釣魚池的開放時間為下午2時30分到4時30分，現場也都會有人在一旁注意，但父子兩人是在非開放時間擅闖，他們也不清楚為何父子會在那個時間出現，詳細的事發經過仍待進一步調查釐清。