醫院評鑑結果「延遲」！王必勝解釋原因：預計明年1月中旬公布

▲衛福部政務次長王必勝，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

原訂本月公布的最新一波醫院評鑑結果確定要延遲公布！這次醫院評鑑可能出現史上首次排名異動，到底台北慈濟是否會如外傳擠下萬芳醫院升格醫學中心，外界高度關注。衛福部次長王必勝今(30日)表示，本次醫院評鑑流程稍有延遲，預期實際公告時間將至一月中旬。

王必勝稍早受訪時表示，本次醫院評鑑流程稍有延遲，最後一批地區醫院、區域醫院成績處理有一點爭議狀況，昨（29）日才開會完成評定，評定後會議紀錄簽核到部裡面，之後會進行討論，預期實際公告時間將至一月中旬。

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目前全台總共有19家醫學中心，透過醫院評鑑評定且數量需進行管制，原本醫院評鑑是每4年進行一次，但剛好2020年遭逢新冠疫情爆發，各醫院需繃緊神經應戰，後續加上發生本土疫情，醫療量能吃緊，一直到今年才恢復進行，已經相隔7年。

日前傳出台北區（宜蘭縣、基隆市、新北市、台北市、連江縣、金門縣）醫院評鑑已經在11月18日完成第二階段評鑑，最引人注意的是，再次挑戰醫學中心的台北慈濟醫院，竟擠下萬芳醫院，成功升格，這也可能是首次排名出現變動。不過，當時王必勝受訪強調，結果尚未確定。

王必勝今日受訪再被問及醫學中心評鑑結果，他笑稱，「有簽保密協定、不要害我！」最後僅透露在12月時、前一批開會時已經完成評定，屆時會一起公告。