賴清德拋「國民黨回來3後果」　服貿衝擊就業、黑金治安、擋軍購

記者陶本和／台北報導

民進黨總統候選人賴清德30日在辯論會第一階段申論時表示，國民黨如果回來，代表服貿協議會回來，衝擊年輕的就業市場；如果國民黨回來，黑金政治也會回來，對治安影響何其重大；如果國民黨回來，過去擋了69次軍購，會影響國防自主的發展。

▲2024總統辯論會賴清德、侯友宜、柯文哲握手 。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）



賴清德表示，國民黨候選人侯友宜親中，民眾黨候選人柯文哲無法預測，都不是國家要走的路，他強調，尤其是讓國民黨回來，代表服貿協議也會回來，包括大量中國學生來台就業，年輕就業市場會造成衝擊，勢必影響百工百業，這會造成社會不安。

賴清德指出，如果國民黨回來，黑金政治也要回來，黑金完全沒有改變，新店的羅家，彰化謝家，雲林張家，甚至花蓮傅家，如果國民黨回來，黑金集團勢必也會回來，對治安影響何其重大，對台灣社會民心士氣有多重大。

此外，賴清德也提出，如果國民黨回來，守護台灣軍事採購必然會停止，自己過去擔任立法院黨團幹事長時，那時候朝小野大，國民黨擋了69次軍購案，如果國民黨回來會影響到國防自主的發展。

賴清德表示，在蔡英文執政期間，國機國造的「勇鷹號」，潛艦國造的「海鯤軍艦」也完成第一階段的下水典禮，這些都會停止，尤其8艘潛艦會有困難。他強調，這場選舉不僅影響未來跟印太和平穩定，所以一定要選對的人，走對的路，只有賴清德跟蕭美琴有經驗跟決心，可以帶領台灣往民主道路上走。