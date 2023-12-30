台南大型酒店KTV使用侵權雲端伴唱機　南檢搜索偵辦

▲台南市大型酒店KTV，被控涉嫌使用侵權雲端伴唱機遭到舉報，台南地檢署指揮台南市調查處、台南市刑警大隊進行搜索偵辦。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市大型酒店KTV，被控涉嫌使用侵權雲端伴唱機遭到舉報，台南地檢署指揮台南市調查處、台南市刑警大隊進行搜索，扣押侵權機台等證物，移送台南地檢署擴大偵辦中。

日前台南市地檢署接獲著作物專屬權利人宏揚多媒體有限公司提告侵權，檢察官申請搜索票經台南地院核准後，警調持搜索票執行侵權盜版案搜索，取締位於台南市忠義路某大樓內的商務酒店。據舉報業者表示，查扣侵權機台１套，其餘34套責付店家保管經銷商營業處所，並查扣涉嫌侵權伴唱機數台、帳冊客戶資料等。

店家非法於營業場所內使用，網路號稱最強營業用伴唱機公司，提供大陸〔星網視易〕雲端伴唱機涉嫌以OTT串流，重製，等各項違反著作財產權，侵害著作權歌曲數量及侵權金額龐大，其中台南地區代理商實際營業處所也遭到搜索並扣押侵權機台，全案連同多家商務酒店，釣蝦場KTV等移送台南地檢署擴大偵辦。

據了解，非法業者公司提供大陸進口雲端伴唱機，為大陸福州星網視易生產之雲端伴唱機，且未獲得台灣本地版權權利人授權，利用大陸歌庫以串流方式並下載，重製，公開傳輸於機器硬碟內以租賃方式提供給店家使用，店家明知道機器為盜版，明知故犯提供客人點唱並收取包廂費用，涉及違反著作權法，而遭宏揚多媒體提告侵權，經查這間公司目前也因為侵害著作權法，被高雄地檢署起訴多起案件，為持續性累犯。

著作物版權專屬所有權人、業者宏揚多媒體公司范總經理受訪強調，著作權保護採「屬地主義」，境外雲端點歌機未取得台灣本地合法授權，而進行營利使用即為侵權，是觸犯刑法公訴罪，店家非法使用侵權機器以境外歌庫對本地串流下載重製也同樣侵害著作財產權視為共同正犯，此次侵害歌曲遍及本地數十家以上版權所屬的唱片公司及權利人，侵權金額龐大，店家明知道侵權並且繼續持續使用侵權機器，會面臨多家權利人、唱片公司的侵權提告。

范總經理表示，將持續告發盜版業者，並連續提告直到無侵權行為為止，業者光是面臨訴訟，一罪一罰面對刑期跟賠償金額，就相當可觀，他呼籲店家三思而後行，不要因小失大落得官司纏身。