最暖影片！高雄大車斜停路中央　騎士閃過見他扶拐杖伯過馬路

記者黃翊婷／綜合報導

一名騎士29日上午8時許行經高雄市楠梓區德民路，遠遠看見一輛貨櫃車「橫插」停在路中央，便與前方的騎士一起從右側縫隙閃過，這才知道，原來大車駕駛停下來是在等前方一名拐杖阿伯過馬路。短短32秒的影片讓不少網友看完都忍不住留言大讚，「暖心職業駕駛」、「這大概是今年WoWtchout最暖心的影片之一吧」。

▲騎士看見貨櫃車斜停在路中央。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台，下同。）

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YouTube頻道《WoWtchout-地圖型行車影像分享平台》日前上傳一段32秒的行車記錄器影片，影片中，騎士29日上午8時許行經高雄市楠梓區德民路，遠遠看見一輛貨櫃車以歪斜的方式停在路中央，前方另一名騎士見狀緩速從右側縫隙通過，他則先停下來確認沒有問題，才跟著通過。

▲原來駕駛是在等阿伯過馬路。

沒想到騎士剛超越貨櫃車，就看到前方有一名拐杖阿伯正在過馬路，旁邊還有一名黑衣男子協助攙扶，這才明白大車駕駛原來是在等阿伯過馬路。

影片公開之後，網友們紛紛留言稱讚大車駕駛，並表示單看影片前半部差點就誤會了，幸好結局非常溫馨，「暖心職業駕駛」、「這大概是今年WoWtchout最暖心的影片之一吧」、「這才是真的有素質的職業駕駛，讚」、「好人一生平安，但阿伯交通規則記得遵守」、「年末溫馨」。