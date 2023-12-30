國民黨內參／市話＋手機侯康25.6%第二　賴蕭27.2%、柯盈22.4%

▲賴清德、侯友宜、柯文哲今日下午將辯論。（合成圖／ETtoday資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（30）日舉行「2024總統選舉最新民意調查」記者會，智庫副執行長凌濤公布最新國民黨內參民調顯示，市內電話加上手機調查部分，賴蕭配27.2%，柯盈配22.4%，侯康配25.6%；政黨支持度方面，國民黨28.7%，民進黨23.2%，民眾黨18.3%。

民調顯示，有75.3%民眾表示一定會去投票，政黨支持度部分，國民黨28.7%、民眾黨18.3%、民進黨23.2%；若是純市話，有77.3%表示一定會去投票，賴蕭配29.2%，柯盈配14.3%，侯康配30.2%；政黨支持度方面，國民黨32.4%，民進黨25.6%，民眾黨12.5%。

凌濤今日上午於國民黨中央公布內參民調，該份民調經費由國家政策研究基金會，委託十方民意與政策資訊股份有限公司執行，調查時間為12月15日至28日，共計完成5013份有效樣本，在信賴水準95%抽樣誤差最大值為正負1.39%，對向是全國22縣市、年滿20歲以上民眾，調查方法採市話搭配手機電話調查

市話以中華電信電話號碼簿為母體清冊，依各縣市人口分層比例隨機抽樣，並做尾數末2碼隨機函發不在母體清冊的家戶電話，共計完成3258份樣本，手機則以數發部公布全國民眾手機號碼頭為清冊，並做尾數末6碼亂數隨機抽樣，共完成1755份。