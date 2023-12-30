　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島封關民調／賴蕭39.6％、侯康28.5%、柯盈18.9%　估賴贏50萬票

▲▼《美麗島電子報》2024總統大選第101波民調結果，點圖放大。（圖／翻攝自《美麗島電子報》）

▲《美麗島電子報》2024總統大選第101波民調結果，點圖放大。（圖／翻攝自《美麗島電子報》）

實習記者石嘉豪／台北報導

《美麗島電子報》今（30日）公布第101波大選追蹤民調，結果顯示，民進黨「賴蕭配」支持度略降至39.6％，國民黨「侯康配」支持度為28.5％，民眾黨「柯盈配」持續緩升來到18.9％。此外，《美麗島電子報》也推估，「賴蕭配」最後將可能以50±21萬票的差距贏侯康配。

根據《美麗島電子報》第101波民調結果顯示，與上一波結果相比，「賴蕭配」些微下滑0.6個百分點，支持度來到39.6％；「侯康配」也下滑0.4個百分點至28.5％；「柯盈配」則上升1.3個百分點至18.9％。

值得注意的是，在不問「賴蕭配」支持者的情況下，僅有37.0％的人認為「2024大選若要政黨輪替，應該投給在野黨民調最高者」，然而，不認同的人，則突破五成，達到50.4％。

▲《美麗島電子報》2024總統大選第101波民調結果 。（圖／翻攝自《美麗島電子報》）

▲《美麗島電子報》2024總統大選第101波民調，「2024大選若要政黨輪替，應該投給在野黨民調最高者」。（圖／翻攝自《美麗島電子報》，點圖放大）

此外，《美麗島電子報》也預估，若以2016年與2020年大選投票率66.27％與74.9％來推算的話，「賴蕭配」的得票率預估落在40.6％至41.8％；「侯康配」的得票率預估落在36.7％至38.5％；「柯盈配」的得票率則預估落在20.6％至21.7％。換言之，推估「賴蕭配」贏「侯康配」約介於2.1％至5.1％，以選票數來看，就是50萬±21萬票。

▲《美麗島電子報》2024總統大選第101波民調結果 。（圖／翻攝自《美麗島電子報》）

▲《美麗島電子報》2024總統大選第101波民調，候選人最終得票數預估。（圖／翻攝自《美麗島電子報》）

另外，進一步交叉分析，以地區來看，「賴蕭配」的支持度在全國各縣市皆呈現領先，並在雲嘉南地區與「侯康配」的支持度差距拉至25.4個百分點；在年齡方面，「賴蕭配」在多數年齡層也皆具領先優勢，惟20至29歲的族群中，以32.0％輸給「柯盈配」的40.2％；而政黨傾向方面，「賴蕭配」在中立選民中的支持度也以25.7％領先「侯康配」的17.5％、「柯盈配」的16.2％。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2023年12月27至29日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1253人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。 經費來源為美麗島電子報。

ET快訊
國民黨內參／侯康15縣市領先賴蕭　酸民眾黨民調「有很大落差」
外送員「撒了更多謊」！博恩崩潰求助　演藝圈3明星聲援
北市警開車滑手機「還比不雅手勢」　下場慘了
快訊／國3墜落邊坡！　零件噴滿地駕駛慘死
怒轟綠不實攻擊妻女！　侯友宜激動「我看不起你們」
挨轟造假！博恩喊冤「他給我看證件了阿」　網力挺：相信你是好人
咖啡「買1送1」！　超商跨年優惠快搶
獨／拿博恩5萬外送員找到了　女兒凌晨證實「我媽沒過世」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨批黑幫進入新北校園　侯友宜談治安「請鬼拿藥單」

國民黨內參／侯康15縣市領先賴蕭　酸民眾黨民調「有很大落差」

快訊／續打侯友宜家族獵地　賴清德競總：律師自證整地只剩1／6

大陸要求五月天選前表態挺中　盧秀燕：行為非常可惡！

跨年北捷42小時不收班　板南線、信義線「加密班距」最快2分鐘就能搭

美麗島封關民調／賴蕭39.6％、侯康28.5%、柯盈18.9%　估賴贏50萬票

台北跨年晚會31日登場！信義區將3階段交管　散場接駁車一次看

展現親和力！盧秀燕陪黃健豪市場掃街　90度鞠躬拜票攤商喊凍蒜

侯友宜親上火線談「炒地皮」爭議　委任律師列時間軸：沒獵地問題

競總凸出廣告拆除中　王鴻薇：不會像「賴皮寮」賴著不拆　

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

校外警察、89聚集 學生：做錯的不是我們｜20231229 ET午間新聞

IU初訪HYBE嚇壞「資本的力量？」XD　被SUGA「狂翻舊帳」笑：能講到40歲

桃園某購物中心火警！網傳手扶梯火舌狂竄　如「暖爐」燃燒畫面曝

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

稱吳思瑤「50歲絕子絕孫」楊志良：我說的是事實

民進黨批黑幫進入新北校園　侯友宜談治安「請鬼拿藥單」

國民黨內參／侯康15縣市領先賴蕭　酸民眾黨民調「有很大落差」

快訊／續打侯友宜家族獵地　賴清德競總：律師自證整地只剩1／6

大陸要求五月天選前表態挺中　盧秀燕：行為非常可惡！

跨年北捷42小時不收班　板南線、信義線「加密班距」最快2分鐘就能搭

美麗島封關民調／賴蕭39.6％、侯康28.5%、柯盈18.9%　估賴贏50萬票

台北跨年晚會31日登場！信義區將3階段交管　散場接駁車一次看

展現親和力！盧秀燕陪黃健豪市場掃街　90度鞠躬拜票攤商喊凍蒜

侯友宜親上火線談「炒地皮」爭議　委任律師列時間軸：沒獵地問題

競總凸出廣告拆除中　王鴻薇：不會像「賴皮寮」賴著不拆　

星宇航空飛成田班機「引擎異常」！延誤逾2.5小時　299旅客受影響　

民進黨批黑幫進入新北校園　侯友宜談治安「請鬼拿藥單」

路上驚見「好大隻狗狗」近看是寵物豬妹妹　牠穿短裙躺在地上

搭車抽紫南宮龍年錢母　台灣好行「財運最旺跑水求財線」元旦通車

國民黨內參／侯康15縣市領先賴蕭　酸民眾黨民調「有很大落差」

綠營工讀生駕車撞人！　傅崐萁暫停競選活動1天...為傷婦集氣

我們愛高雄！橘色惡魔可愛全中文信曝光　感受溫暖「盼再去一次」

不搭機挑戰！英國正妹「走1.6萬公里」去澳洲　最後竟在東南亞破功

快訊／NovavaxXBB疫苗46萬劑抵台！羅一鈞曝規劃：有望提前1／9開打

身邊長輩一堆5萬外送員！呱吉揭這類人心態　挺博恩：剛好遇到奇幻阿伯

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

政治熱門新聞

外送員女兒背景曝光！調酒師轉戰立委

怒轟綠不實攻擊妻女！　侯友宜激動「我看不起你們」：是可忍孰不可忍

普二代游淑慧、徐巧芯參選為基層

狂被追問回家有愛愛嗎？徐巧芯怒戰鄉民

楊志良「要她回家愛愛」　徐巧芯婆婆不忍發聲了！

快訊／中共衛星火箭飛經我東北空域上空　國防部：適切警戒與應處

國民黨內參民調「侯康」仍老二！　藍綠差距曝光

賴清德明首場辯論　蔡英文「蔡教授」上身猜題：我選3次國民黨都這幾題

趙少康口誤稱「賴清德是將來最好總統」　賴：感謝他對我的真心推薦

賴清德指明跟「曖昧大半年」2人辯論　曝蔡英文卸任規劃：笑容藏不住

楊志良嗆吳思瑤快50沒生「絕子絕孫」　要同台的徐巧芯「快回家愛愛」

蕭美琴曝光「蔡想想」身世　談蔡英文「傳蕭不傳賴」：他能穿嗎？

200補教業者力挺　黃健豪：當選立委創造三贏

學者指棄保「侯友宜得利」　斷言賴清德當選陸勢必「非和平統一」

更多熱門

相關新聞

侯友宜親上火線談「炒地皮」爭議　委任律師列時間軸：沒獵地問題

侯友宜親上火線談「炒地皮」爭議　委任律師列時間軸：沒獵地問題

民進黨總統候選人賴清德競選總部指控，國民黨總統候選人侯友宜家族計畫性收購新莊土地，侯友宜獵地炒地皮。侯友宜競選辦公室今（30）日召開記者會，侯友宜親上火線外，又昱公司委任律師陳佳瑤也出面說明，新莊復興段土地是民國61年任老先生購買的土地及房子，新莊都市計畫則在民國62年發布，因此沒有獵地問題。

快訊／國民黨內參民調「侯康」仍老二！　藍綠差距曝光

快訊／國民黨內參民調「侯康」仍老二！　藍綠差距曝光

媒體問柯文哲主動「棄柯保侯」可能性　他指柯粉天然獨：跟侯友宜無關

媒體問柯文哲主動「棄柯保侯」可能性　他指柯粉天然獨：跟侯友宜無關

怒轟綠不實攻擊妻女！　侯友宜激動「我看不起你們」：是可忍孰不可忍

怒轟綠不實攻擊妻女！　侯友宜激動「我看不起你們」：是可忍孰不可忍

美媒：風向改變　台灣總統候選人都不親中

美媒：風向改變　台灣總統候選人都不親中

關鍵字：

2024總統2024賴清德2024侯友宜2024柯文哲美麗島電子報民調支持度封關

讀者迴響

熱門新聞

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

快訊／博恩「被認定是壞人」崩潰了：怎面對這世界！

富邦悍將也換總教練　陳金鋒接棒

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

拿博恩5萬外送員找到了　女兒：我媽沒過世

貴婦包養紅牌男模　性愛契約「1周5次」

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

護妻狂魔3大星座男！Top 1永遠挺老婆

博恩挨轟造假發聲反擊了：是我被騙！

快訊／「退役外送員」候選人女兒：暫停選舉相關行程

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

「4生肖」2024犯太歲！命理師曝做錯1細節會衰整年

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

即／國五雪隧口8車連環撞！5人送醫

朴星雄奪最佳男主獎哽咽悼念李善均

更多

最夯影音

更多
2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人
李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面