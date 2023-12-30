美麗島封關民調／賴蕭39.6％、侯康28.5%、柯盈18.9%　估賴贏50萬票

▲《美麗島電子報》2024總統大選第101波民調結果，點圖放大。（圖／翻攝自《美麗島電子報》）

實習記者石嘉豪／台北報導

《美麗島電子報》今（30日）公布第101波大選追蹤民調，結果顯示，民進黨「賴蕭配」支持度略降至39.6％，國民黨「侯康配」支持度為28.5％，民眾黨「柯盈配」持續緩升來到18.9％。此外，《美麗島電子報》也推估，「賴蕭配」最後將可能以50±21萬票的差距贏侯康配。

根據《美麗島電子報》第101波民調結果顯示，與上一波結果相比，「賴蕭配」些微下滑0.6個百分點，支持度來到39.6％；「侯康配」也下滑0.4個百分點至28.5％；「柯盈配」則上升1.3個百分點至18.9％。

值得注意的是，在不問「賴蕭配」支持者的情況下，僅有37.0％的人認為「2024大選若要政黨輪替，應該投給在野黨民調最高者」，然而，不認同的人，則突破五成，達到50.4％。

▲《美麗島電子報》2024總統大選第101波民調，「2024大選若要政黨輪替，應該投給在野黨民調最高者」。（圖／翻攝自《美麗島電子報》，點圖放大）

此外，《美麗島電子報》也預估，若以2016年與2020年大選投票率66.27％與74.9％來推算的話，「賴蕭配」的得票率預估落在40.6％至41.8％；「侯康配」的得票率預估落在36.7％至38.5％；「柯盈配」的得票率則預估落在20.6％至21.7％。換言之，推估「賴蕭配」贏「侯康配」約介於2.1％至5.1％，以選票數來看，就是50萬±21萬票。

▲《美麗島電子報》2024總統大選第101波民調，候選人最終得票數預估。（圖／翻攝自《美麗島電子報》）

另外，進一步交叉分析，以地區來看，「賴蕭配」的支持度在全國各縣市皆呈現領先，並在雲嘉南地區與「侯康配」的支持度差距拉至25.4個百分點；在年齡方面，「賴蕭配」在多數年齡層也皆具領先優勢，惟20至29歲的族群中，以32.0％輸給「柯盈配」的40.2％；而政黨傾向方面，「賴蕭配」在中立選民中的支持度也以25.7％領先「侯康配」的17.5％、「柯盈配」的16.2％。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2023年12月27至29日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1253人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。 經費來源為美麗島電子報。