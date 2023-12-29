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黃國昌被丟太陽花！館長嗆基進黨「側翼垃圾」　挨告恐嚇

▲▼台灣基進黨主席王興煥控告館長陳之漢公然侮辱、恐嚇。（圖／記者劉昌松攝）

▲台灣基進黨主席王興煥控告館長陳之漢公然侮辱、恐嚇。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨不分區立委黃國昌28日遭台灣基進黨丟擲太陽花，館長陳之漢當晚在網路直播中發飆，針對基進黨連暴粗口，「以後基進黨在哪裡，大家看到就拿東西丟他」，「這種側翼垃圾，清垃圾的事情留給我們清道夫來做」。台灣基進黨主席王興煥為此到台北地檢署按鈴，控告陳之漢涉嫌恐嚇、公然侮辱罪。

黃國昌28日為了民進黨總統候選人賴清德萬里老宅爭議，號召民眾到監察院遞交檢舉函，並舉行記者會的時候，基進黨主席王興煥帶著不分區立委候選人到場嗆聲，質疑黃國昌背棄太陽花運動，更朝黃國昌丟擲數朵太陽花，黃國昌喊話「別來鬧場」，現場氣氛緊張，警力拉開雙方才平靜下來。

當天晚上，陳之漢怒意未消，在Youtube直播中三字經連發，嗆基進黨「要慶幸我沒去，你如果砸到我試試看」，「國昌自己人，我不會看他被欺負，這種下三濫的交給我，人家讀書人，我這沒水準的對你們(指基進黨)剛好，子彈打不死。」

▲▼黃國昌赴監察院被丟太陽花。（圖／台灣基進提供）

▲黃國昌28日在監察院舉行記者會時，被丟太陽花。（資料照／台灣基進提供）

陳之漢除了批評基進黨「噁爛」、「沒水準」，「我這沒水準的對你們剛好」，還稱「民進黨有你們這種側翼垃圾，這種東西很臭，沒人敢摸，我來，清垃圾的事情留給我們這些清道夫清潔人員來做。」並告訴直播觀眾，「以後基進黨在哪裡，大家看到就拿東西丟他，我館長說的。」

基進黨主席王興煥28日到北檢提告指出，陳之漢鳳凰國昌為良心偶像，完全事被羞辱而不自知，基進黨要以文明的方式對抗野蠻的威脅，因此依《刑法》控告陳之漢涉嫌恐嚇、公然教唆暴力、公然侮辱等罪。

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