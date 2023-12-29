黃國昌退時力引負面影響？　王婉諭：優柔寡斷的人！更多的是轉機

▲時代力量主席、立委候選人王婉諭（右）與不分區立委候選人陳泰源（左）23日接受網路節目「斐姨所思—阿姨想知道」專訪。（圖／時代力量提供）



記者詹宜庭／台北報導

參加新竹縣第二選區立委選舉的時代力量主席王婉諭，23日與時代力量不分區立委候選人陳泰源接受網路節目「斐姨所思—阿姨想知道」專訪。對於主持人問及，前立委黃國昌作為一名政治明星，其聲量高於黨內眾人，退黨是否對時代力量造成影響？王婉諭表示，黃國昌「是一個優柔寡斷的人」，他退黨對時代力量而言不全然是負面影響，更多的是轉機。

王婉諭、陳泰源23日接受網路節目「斐姨所思—阿姨想知道」專訪時，被主持人范琪斐問及，前立委黃國昌作為一名政治明星，其聲量高於黨內眾人，退黨是否對時代力量造成影響？王婉諭表示，黃國昌退黨早有跡象，2020年選後至今都沒有參與黨內業務，去年更看到他為民眾黨台北市長候選人黃珊珊站台，所以對他退黨並不意外。王婉諭更直言，黃國昌「是一個優柔寡斷的人」，加入民眾黨需要放下許多價值理念，因此他直到最後一刻才做出選擇。

談到退黨後的影響，王婉諭指出，黃國昌退黨後有人離開也有人加入，對時代力量而言不全然是負面影響，更多的是轉機。面對外界質疑黨內鬥爭與路線分歧，王婉諭強調，一個政黨不可能只有一種聲音，黨員有異見或有黨員因價值理念不同而離開都是常態，黨主席的角色宛如母親，負責盡力照顧成員，守住一個家。

范琪斐追問，在台灣的政治生態下，小黨是否有可能不靠政治明星存活？王婉諭認為，在鎂光燈下咆哮謾罵，雖能累積聲量，卻未必能推動台灣社會進步，「政治就是要在不只有鎂光燈的地方耕耘」，以時代力量立委問政表現，及不分區立委候選人的專業與熱忱，在政黨票部分有望突破5%門檻。她也補充，時代力量與民眾黨支持者雖重疊，其實政黨路線差異極大，時代力量追求價值與改革，民眾黨追求聲量與選票，因此民眾黨常在政策上妥協，主打「藍綠一樣爛」的仇恨政治，與傳統政治沒有差異。



至於「如何讓選民看見差異？」王婉諭透露，許多法案是因為時力踩在光譜的端點上而能朝理想邁進，時代力量在立法院席次不多，但卻是扮演好法案的推進器，爛法案的煞車皮。她舉例，曾有人說《精神衛生法》、《犯罪被害人權益保障法》不可能修法，但她仍成功推動全文修正。

針對立法近期通過「囤房稅 2.0 」，陳泰源直言，三讀通過的囤房稅政策是在打假球，雙北目前都有房貸負擔率過高的現象，買房宛如買名牌手銬，甚至有可能因錯誤政策「貸貸相傳」，政府應參照日本政策，優先完善租屋市場，打破有土斯有財的觀念，保障人民皆有合宜居住空間。