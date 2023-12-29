　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌退時力引負面影響？　王婉諭：優柔寡斷的人！更多的是轉機

▲▼時代力量主席、立委候選人王婉諭（右）與不分區立委候選人陳泰源（左）23日接受網路節目「斐姨所思—阿姨想知道」專訪。

▲時代力量主席、立委候選人王婉諭（右）與不分區立委候選人陳泰源（左）23日接受網路節目「斐姨所思—阿姨想知道」專訪。（圖／時代力量提供）

記者詹宜庭／台北報導

參加新竹縣第二選區立委選舉的時代力量主席王婉諭，23日與時代力量不分區立委候選人陳泰源接受網路節目「斐姨所思—阿姨想知道」專訪。對於主持人問及，前立委黃國昌作為一名政治明星，其聲量高於黨內眾人，退黨是否對時代力量造成影響？王婉諭表示，黃國昌「是一個優柔寡斷的人」，他退黨對時代力量而言不全然是負面影響，更多的是轉機。

王婉諭、陳泰源23日接受網路節目「斐姨所思—阿姨想知道」專訪時，被主持人范琪斐問及，前立委黃國昌作為一名政治明星，其聲量高於黨內眾人，退黨是否對時代力量造成影響？王婉諭表示，黃國昌退黨早有跡象，2020年選後至今都沒有參與黨內業務，去年更看到他為民眾黨台北市長候選人黃珊珊站台，所以對他退黨並不意外。王婉諭更直言，黃國昌「是一個優柔寡斷的人」，加入民眾黨需要放下許多價值理念，因此他直到最後一刻才做出選擇。

談到退黨後的影響，王婉諭指出，黃國昌退黨後有人離開也有人加入，對時代力量而言不全然是負面影響，更多的是轉機。面對外界質疑黨內鬥爭與路線分歧，王婉諭強調，一個政黨不可能只有一種聲音，黨員有異見或有黨員因價值理念不同而離開都是常態，黨主席的角色宛如母親，負責盡力照顧成員，守住一個家。

范琪斐追問，在台灣的政治生態下，小黨是否有可能不靠政治明星存活？王婉諭認為，在鎂光燈下咆哮謾罵，雖能累積聲量，卻未必能推動台灣社會進步，「政治就是要在不只有鎂光燈的地方耕耘」，以時代力量立委問政表現，及不分區立委候選人的專業與熱忱，在政黨票部分有望突破5%門檻。她也補充，時代力量與民眾黨支持者雖重疊，其實政黨路線差異極大，時代力量追求價值與改革，民眾黨追求聲量與選票，因此民眾黨常在政策上妥協，主打「藍綠一樣爛」的仇恨政治，與傳統政治沒有差異。
 
至於「如何讓選民看見差異？」王婉諭透露，許多法案是因為時力踩在光譜的端點上而能朝理想邁進，時代力量在立法院席次不多，但卻是扮演好法案的推進器，爛法案的煞車皮。她舉例，曾有人說《精神衛生法》、《犯罪被害人權益保障法》不可能修法，但她仍成功推動全文修正。

針對立法近期通過「囤房稅 2.0 」，陳泰源直言，三讀通過的囤房稅政策是在打假球，雙北目前都有房貸負擔率過高的現象，買房宛如買名牌手銬，甚至有可能因錯誤政策「貸貸相傳」，政府應參照日本政策，優先完善租屋市場，打破有土斯有財的觀念，保障人民皆有合宜居住空間。

ET快訊
台中賓士男校門口暴衝「開車撞學生」　兒目擊驚嚇請假
謝忻被封殺10年！　爆主持跨年1舉動「惹毛男歌手」
真的要告別了！　Netflix明下架李善均《寄生上流》
偷吃人妻G了！　被酷刑「下面痛痛」拍裸照
大寮槍戰經典畫面被P成梗圖！　張錫銘獄中發聲
被批校安破口　范雲回應了
快訊／楊志良「要她回家愛愛」　徐巧芯婆婆發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／遭藍營轟「校安破口」　范雲最新聲明還原主張、批朱侯造謠

蘇巧慧拜票「政績就在旁邊」　台65線浮洲橋匝道爭取7年8月啟用

新竹29歲消防員因公殉職　趙少康：將消防員工安權益納入職安法

曾主張「不該任意搜書包」被藍營批校安破口　范雲：應從根源來解決

快訊／楊志良「要她回家愛愛」　徐巧芯婆婆不忍發聲了！

民進黨追打侯友宜家族資產　侯辦轟：全黨造謠只為轉移「賴皮寮」

楊志良遭爆性別歧視　吳欣岱提「家暴失言」轟：嫌票太多嗎？

黃國昌退時力引負面影響？　王婉諭：優柔寡斷的人！更多的是轉機

批民進黨假自由為名忽視校園安全　朱立倫：范雲是社會安全破口

楊志良稱「女性超過30歲就沒用」　綠批沒救了：搭臺子給他應負責任

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

小阿金逛寵物店累翻！趴路中熟睡完全叫不醒

糊塗尪以為妻孩已上車　直接開走老婆原地傻眼

快訊／遭藍營轟「校安破口」　范雲最新聲明還原主張、批朱侯造謠

蘇巧慧拜票「政績就在旁邊」　台65線浮洲橋匝道爭取7年8月啟用

新竹29歲消防員因公殉職　趙少康：將消防員工安權益納入職安法

曾主張「不該任意搜書包」被藍營批校安破口　范雲：應從根源來解決

快訊／楊志良「要她回家愛愛」　徐巧芯婆婆不忍發聲了！

民進黨追打侯友宜家族資產　侯辦轟：全黨造謠只為轉移「賴皮寮」

楊志良遭爆性別歧視　吳欣岱提「家暴失言」轟：嫌票太多嗎？

黃國昌退時力引負面影響？　王婉諭：優柔寡斷的人！更多的是轉機

批民進黨假自由為名忽視校園安全　朱立倫：范雲是社會安全破口

楊志良稱「女性超過30歲就沒用」　綠批沒救了：搭臺子給他應負責任

外資大賣兩年不痛不癢繼續漲　投信不離不棄買上萬八才是台股真大哥？

先探／2024財富起步

Jisoo瘋傳「加入GD新公司」再續同門緣！　韓媒致電確認超尷尬

秀國旗享3人行1人免費！盤點元旦餐廳優惠　牛小排加購價只要11元

先探／ETF投資進化論

台中男校門口暴衝「想開車撞學生」挨罰最高1800　兒目擊驚嚇請假

艋舺龍山寺「招募解籤人」　薪資、條件曝光！

工研院攜手學研機構推動運動科技創新　擘劃兆元產值新藍海

「黑天鵝」搗亂商用不動產　商辦全年交易近700億獨佔半片天

妹子想租房！房東突喊「喜歡可以送妳」　全場看傻眼

喝醉打翻碗盤波及留學生　5男餐廳鬥毆椅子滿天飛！

政治熱門新聞

楊志良「要她回家愛愛」　徐巧芯婆婆不忍發聲了！

楊志良嗆吳思瑤快50沒生「絕子絕孫」　要同台的徐巧芯「快回家愛愛」

空軍退伍飛官當外送員拿到博恩5萬小費？　空軍：查無此人

2024總統誰當選？　宋楚瑜這樣說

ET民調／賴蕭配36.6％保持領先　與侯康配差距縮減至2.8個百分點

事實查核中心：賴清德老家非空地新蓋建物

施明德病情惡化！　侯友宜為「民主運動巨人」集氣：盼度過難關

台灣民意基金會／賴侯差距4百分點、柯重挫　賴蕭配看好度仍近五成

楊志良站台喊「回家愛愛」　張斯綱深夜道歉

徐巧芯指又遭綠網軍說「愛愛很爽」　痛心問：民進黨接受嗎？

曾主張「不該任意搜書包」被藍營批校安破口　范雲：應從根源來解決

「最美里長」陳紫渝、管爺拍片挺侯！　選戰倒數強力放送催票

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

更多熱門

相關新聞

亞太菁英／不分區預估：藍13席、綠12席、白9席　國會小黨皆未達門檻

亞太菁英／不分區預估：藍13席、綠12席、白9席　國會小黨皆未達門檻

大選倒數15天，根據中華亞太菁英交流協會今（29日）公布最新民調，在政黨票部分，民進黨29.6%、國民黨32.9%、民眾黨21.6%、時代力量3.8%、基進黨1.5%。中華亞太菁英交流協會預估，立法院將可能進入三黨共治的新時代，時力等小黨都不會達到門檻，國民黨能達到13席、民進黨12席、民眾黨9席。

點名洪耀福「開會喬事」　黃國昌無罪

點名洪耀福「開會喬事」　黃國昌無罪

事實查核中心：賴清德老家非空地新蓋建物

事實查核中心：賴清德老家非空地新蓋建物

五月天傳被施壓選前「挺一中」　時力批爛招：不如回頭顧失業年輕人

五月天傳被施壓選前「挺一中」　時力批爛招：不如回頭顧失業年輕人

陳其邁「跨出高雄」輔選　喊：雲林以南不能掉

陳其邁「跨出高雄」輔選　喊：雲林以南不能掉

關鍵字：

時代力量024立委2024縣市立委2024新竹縣立委黃國昌王婉諭陳泰源

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

快訊／田慧振痛哭捂臉！　李善均出殯現場「50位影星哀戚站身後」

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

桃園某購物中心竄火舌！手扶梯烈焰狂竄「如暖爐」　

眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽兒子、柳承龍痛哭

2024年上半年財運排行！

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

林威助離隊　彭政閔轉任兄弟二軍總教練

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！夫得知真相崩潰

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面