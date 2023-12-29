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社會 社會焦點 保障人權

點名民進黨洪耀福「開會喬事」　黃國昌被控加重誹謗...獲判無罪

▲▼針對柯文哲昨日於公辦政見發表會上發言內容遭剪輯後播出，台灣民眾黨不分區立委提名人黃國昌出面呼籲媒體不應受政治干擾。（圖／記者李毓康攝）

▲黃國昌質疑前民進黨秘書長洪耀福曾為科學城物流案開會喬事。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

前時代力量政黨主席黃國昌前年（2021年）間，在個人臉書以《誰讓國家科學城淪為官商勾結犧牲品》為題，點名時任民進黨秘書長洪耀福等人召開「喬事大會」，將華航持有的「科學城物流」公司股權賣給具有中資色彩的嘉里大榮物流，洪自訴控告黃涉嫌加重誹謗，台北地院審結29日判黃國昌無罪。

黃國昌2021年7月間，在個人臉書《國昌調查局》po文與上傳影片，以《誰讓國家科學城淪為官商勾結犧牲品》為題，指華航前董事長何煖軒2017年於任內，一口氣把華航持有的「科學城物流」公司26%股權，賣給仰德集團旗下的新竹物流，事先也沒有經過華航董事會或審計委員會審查同意。

「科學城物流」公司號稱營運基地就在科學園區內，是國內科學園區裡唯一保稅倉儲業者。黃國昌指出，「科學城物流」最初由台糖、華航與新竹貨運等民股合資，於1998年成立，泛公股過半，肩負國內半導體與光電業物流成本與安全的政策任務，但2017年股權交易後，短短2年，具有中資色彩的嘉里大榮物流就掌握「科學城」60%股權，包括華航釋出的26%。

▲▼民進黨秘書長洪耀福。（圖／記者陶本和攝）

▲洪耀福不滿名譽受損，接連向地檢、地院提告黃國昌妨害名譽，結果都敗訴。（資料照／記者陶本和攝）

據悉，香港嘉里集團2008年來台發展，陸續向當時大榮貨運大股東仰德集團買進大榮股權，最後合併為嘉里大榮公司，逐步跨足台灣高科技物流市場，並以交叉持股、釋股等方式，從仰德旗下的新竹物流持續取得「科學城物流」股權。

黃國昌質疑，嘉里大榮成為「科學城」最大股東，台灣科技業營業機密恐將因此外流。黃國昌並點名總統府國策顧問秦嘉鴻與時任民進黨秘書長洪耀福，介入這件股權交易案「大喬特喬」，何煖軒還派華航高階主管參加秦、洪召集的「喬事大會」，何退休後，2019年轉任仰德集團總顧問。黃國昌認為，這件股權交易案涉及官商勾結。

洪耀福主張遭黃國昌抹黑，向北檢提告但不起訴後，轉而提起自訴控告黃國昌涉嫌加重誹謗，北院今判決黃國昌無罪，可上訴。

何煖軒另案提告向黃國昌求償100萬元、下架臉書po文與影片，並在報紙頭版與黃國昌個人臉書頁面刊登本案判決書全文，一審認為黃國昌已盡合理查證義務，判何敗訴。

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