陳愷寧「發競選海報」拚曝光！莊銘淵騎腳踏車拜票　聽基層聲音

▲左為陳愷寧，右為莊銘淵。（圖／翻攝自候選人FB）



記者施怡妏／綜合報導

2024大選進入倒數，新北市第9選區（永和、中和區17個里）共有3位候選人參選，其中國民黨林德福為現任立法委員，已當選6次，民進黨此次推派莊銘淵，面對來勢洶洶的對手，近來他揭露中央政府推動中和光復線的過程，「請林德福不要再迴避」。台灣維新的陳愷寧則到各店家發放競選海報，增加曝光率。

台灣維新的陳愷寧每天除了要照顧小孩，還得跑活動宣傳、籌備協會活動，「滿滿的採訪、公聽會、Podcast的邀約，每天都過的很充實也很疲憊」，最近她也列印競選海報，拜訪各店家，希望可以掛上海報幫忙宣傳，「這種小小的曝光，對我就非常重要，也許就是這次選戰致勝的關鍵」。

【#海報限量索取中】 選前倒數17天.ᐟ.ᐟ 競選海報持續開放索取中.ᐟ.ᐟ 很開心在永和有很讚的獨立店家 願意幫我將海報掛上牆面 支持我們改變城市的夢想✨ ... 由永和新希望 陳愷寧發佈於 2023年12月26日 星期二

莊銘淵持續騎著單車掃街拜票，從早到晚每一刻都不鬆懈，在永和的每一個角落聆聽每一位市民的聲音，利用多屆里長對基層心聲的熟悉，以及多屆國會助理的經驗，「力圖實踐我的五大政見，停止選區立委長期不作為的現象，翻新永和為民服務」。