「1胎100萬→3胎300萬」人妻曝煩惱...全場看傻！公婆真的給了

▲原PO生第一胎，公婆給100萬當獎勵。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

曾有人統計，生小孩窮養模式估要260萬、正常養育約800萬，若是富養模式則破千萬。而一名人妻直呼，公婆喊出生一胎給100萬、生兩胎給200萬的獎勵，讓她求問這些錢如何運用最大化？文章曝光後，一票人認為公婆畫大餅，「先拿到再說，不然小孩塞的回去嗎？不要傻傻的」，而原PO回應公婆真的給了100萬。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，還沒生小孩前，公婆就霸氣向她喊話，生第一胎給100萬、第二胎200萬、第三胎300萬現金，依此類推。

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對此，原PO正在煩惱該筆錢怎麼運用比較好，同時她也有初步想法，「想先去請個月嫂，免得自己忙到憂鬱症。」

底下引來千名網友反笑虧，「先拿到再說，不然小孩塞的回去嗎？不要傻傻的」、「錢拿來馬上生」、「哈，做夢什麼都有」、「不急著安排啦，錢先匯過來再說」、「叫公婆先付訂金10萬，懷孕了每個月付工程款總共80萬，生完了付尾款10萬，跟你姓免利息，從父姓要付利息，以此類推」、「你一定虧本，和公婆改一下內容，第1胎出生第1月100萬，2個月200萬，其它胎數以此類」、「一個小孩養到成人，300萬都還養不太起來欸」。

結果原PO補充回應，100萬早已到手，且她還沒生產，公婆就把錢匯到她帳號了。有過來人建議，「確保錢一定是要給你私人喔，不是孩子未來的育嬰費用、孩子用的，既然是公婆要你生，就請公婆再額外支出吧」。原PO又回，「公婆只是鼓勵，是我跟老公想要小孩」。

不少網友則羨煞直呼，「真好，我1塊都沒有」、「太爽了！ 羨慕」、「好羨慕哦我生小孩一毛錢都沒有，還全部都花自己賺的錢，果然都是命啊」、「遇到我這種愛生的人，不就賺翻」、「比什麼都沒的人，好太多了」。

還有人熱心幫忙計畫，「存在自己另一個戶頭裡，或是買一間小套房備用」、「先去訂一間預售屋工程款慢慢繳，3年後生完三娃，平安封肚收工，也順便驗收交屋」。