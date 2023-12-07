史上最早寒假！3所大學12／25開始放假　總共放54天

▲包括台師大在內的台大系統，今年從聖誕節起開始放寒假，是史上最早開始的寒假。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

包括台大、台師大、台科大組成的台大系統，因為採用一學期16周學制，預計本月25日、也就是聖誕節當天就開始放寒假，寫下史上最早放寒假紀錄。而三校都放到明年2月16日，寒假有長達54天，若加上前後週末假日，等於放假日常達58天，幾乎和暑假差不多。

根據大學法規定，現有大學一學期為18周。而為了與國際接軌，包括台大、台師大、台科大等三校組成的「台灣大學系統」，在教育部同意後，從去年8月起實施一學期16周，更在去年12月26日起放寒假，堪稱史上最早開始的寒假，台大在2月16結束寒假，時間長達54天。

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今年台大系統依舊實施一學期16周，根據三校行事曆，都是從12月25日開始放寒假，又比去年提早一天，三校寒假到明年2月16日結束，寒假長達54天，若加上寒假開始前與寒假結束後都碰上周末假日的4天假期，等於三校放假天數長達58天，長度幾乎和暑假差不多。

台師大教務長劉美慧指出，台大系統推動一學期16周，是希望和國際接軌，今年第一學期在9月第一周開學，並在聖誕節前結束，從12月25日開始放寒假，明年2月16日結束，時間長達54天，和去年一樣。

不過，劉美慧也坦言，若和國際接軌，第二學期應該從2月第一周開始，但台灣卻因為春節時間不固定關係，往往得遷就春節時間，像是明年得到2月19日才開學，日前台大系統三校也開會討論過，但顯然春節不固定的問題是一個很大的挑戰。