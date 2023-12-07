　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史上最早寒假！3所大學12／25開始放假　總共放54天

▲▼台師大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲包括台師大在內的台大系統，今年從聖誕節起開始放寒假，是史上最早開始的寒假。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

包括台大、台師大、台科大組成的台大系統，因為採用一學期16周學制，預計本月25日、也就是聖誕節當天就開始放寒假，寫下史上最早放寒假紀錄。而三校都放到明年2月16日，寒假有長達54天，若加上前後週末假日，等於放假日常達58天，幾乎和暑假差不多。

根據大學法規定，現有大學一學期為18周。而為了與國際接軌，包括台大、台師大、台科大等三校組成的「台灣大學系統」，在教育部同意後，從去年8月起實施一學期16周，更在去年12月26日起放寒假，堪稱史上最早開始的寒假，台大在2月16結束寒假，時間長達54天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年台大系統依舊實施一學期16周，根據三校行事曆，都是從12月25日開始放寒假，又比去年提早一天，三校寒假到明年2月16日結束，寒假長達54天，若加上寒假開始前與寒假結束後都碰上周末假日的4天假期，等於三校放假天數長達58天，長度幾乎和暑假差不多。

台師大教務長劉美慧指出，台大系統推動一學期16周，是希望和國際接軌，今年第一學期在9月第一周開學，並在聖誕節前結束，從12月25日開始放寒假，明年2月16日結束，時間長達54天，和去年一樣。

不過，劉美慧也坦言，若和國際接軌，第二學期應該從2月第一周開始，但台灣卻因為春節時間不固定關係，往往得遷就春節時間，像是明年得到2月19日才開學，日前台大系統三校也開會討論過，但顯然春節不固定的問題是一個很大的挑戰。

ET快訊
全台首間黑色壽司郎　限7天免費吃壽司
快訊／三峽電路板工廠大火...工人跳樓扭傷　消防員遭鹽酸嗆傷
金馬影帝「罹怪病」被判終身殘廢　崩潰哭喊：不想活了
路中間驚見「全新待撞區」　市長認錯：儘速取消
水泥車國道翻覆！轎車前記者遭壓斃　他賠500萬換免囚
史上最早！3所大學12／25開始放寒假　共放54天
小六童陪媽打羽球先回家　過馬路遭撞飛慘死
NIKE爆款鞋下殺4折！運動鞋、服飾大規模降價
快訊／3歲女童遭餵毒虐死　最新判決變輕了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今天17：32正式進入大雪！　快吃「2食物」開運

樂到說不出話！花蓮女兒回故鄉2日遊　抽中200萬特斯拉

小叔沒小孩！公公勸「再生一個給他養」　人妻愣：我是生產工具？

高雄唐吉訶德開逛！和牛2盒500元、蘋果裝到飽499　1.5萬人擠爆

一年賣一次！好市多「最好喝咖啡豆」上架　內行大讚：不輸星巴克

13年員工住院3個月！老婆提「開除換人」　他傻眼：太無情

陸女來台旅遊「每天都煩惱1事」！　一票超有感：離開後天天想念

史上最早寒假！3所大學12／25開始放假　總共放54天

嘉藥銀髮健身俱樂部　獲台南市衛生局肯定

崑山科大攜手Gogoro產學簽約　培育智慧電動機車創新人才

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

萌妹拿「徵男友」手板　爸緊張喊：給我丟掉喔

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

今天17：32正式進入大雪！　快吃「2食物」開運

樂到說不出話！花蓮女兒回故鄉2日遊　抽中200萬特斯拉

小叔沒小孩！公公勸「再生一個給他養」　人妻愣：我是生產工具？

高雄唐吉訶德開逛！和牛2盒500元、蘋果裝到飽499　1.5萬人擠爆

一年賣一次！好市多「最好喝咖啡豆」上架　內行大讚：不輸星巴克

13年員工住院3個月！老婆提「開除換人」　他傻眼：太無情

陸女來台旅遊「每天都煩惱1事」！　一票超有感：離開後天天想念

史上最早寒假！3所大學12／25開始放假　總共放54天

嘉藥銀髮健身俱樂部　獲台南市衛生局肯定

崑山科大攜手Gogoro產學簽約　培育智慧電動機車創新人才

日圓明年底上看132　永豐金：日本股匯雙漲

女大生誤食商陸以為「人參」　中醫示警：1類人禁用

砸錢買新窩！乳牛貓安靜踩過「跑去睡鐵籠」　媽氣：故意擺面前了

汪東城直播「線上人太少」！　親媽得知觀眾數狠吐槽：你魅力不夠　

今天17：32正式進入大雪！　快吃「2食物」開運

冰箱別擺家中2地方！恐漏財、影響健康　化解方法曝

穿棕色毛衣「撞衫路邊狗狗」　牠眼神凝重笑翻網：穿的是我大舅？

樂到說不出話！花蓮女兒回故鄉2日遊　抽中200萬特斯拉

自閉兒住院竟活活餓死！　81歲母怒控「醫院放生」到大小便失禁

搭遊覽車聽到人稱讚「吉祥好乖好聽話」　本尊秒回頭燦笑：謝謝❤

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

生活熱門新聞

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

今「大雪」清晨11.1℃！明還會更冷　下波變天時間曝

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

被射3發漆彈「女友假奶破了」　終極苦主現身！

同業嗆正妹物理治療師丟臉　粉絲狂刷8字反嗆

高雄900坪唐吉訶德開幕　直擊朝聖人潮擠爆周邊

台鐵最新限定399元便當　醫嚇到：乍看以為外星人

國中畢旅4萬7千元挨轟　前導遊說公道話

滴妹素顏「黑眼圈」超深　竟撞臉小甜甜

史上最早寒假！3所大學12／25開始放假　總共放54天

「台灣神飲是誰」1飲品推爆：喝20年也不膩

吳夢夢被嫌不色情　自曝14歲破處

今17：34迎「大雪」！「7生肖」運勢最強

更多熱門

相關新聞

超大LINE熊大、兔兔聖誕燈飾出沒台中

超大LINE熊大、兔兔聖誕燈飾出沒台中

2023年即將接近尾聲，台中街頭出現超萌聖誕燈飾，分別在草悟道以及舊火車站。台中市政府今年首度與LINE FRIENDS攜手，搭配16公尺高粉紅耶誕樹，結合台中在地特色、打造獨特主題燈飾，民眾從舊火車站開始就能與LINE FRIENDS一起拍照。另外，「勤美聖誕村」在台中草悟道推出「PARKLANE CHRISTMAS」大型街區串聯活動，當中還有巨型日本插畫萌犬「BIG DOG」，吸引民眾狂拍照。

「2023山谷燈光節」有全台最高聖誕樹

「2023山谷燈光節」有全台最高聖誕樹

邵雨薇愛上「炫彩蓬蓬包」暗示吳慷仁

邵雨薇愛上「炫彩蓬蓬包」暗示吳慷仁

好不容易等到家！乳牛貓被偷走

好不容易等到家！乳牛貓被偷走

聖誕樹附贈「活體裝飾品」她嚇傻

聖誕樹附贈「活體裝飾品」她嚇傻

關鍵字：

台大系統聖誕節放寒假台師大

讀者迴響

熱門新聞

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

弘仁會大哥身價20億　1人20美元囚400豬仔

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

即／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」5人受傷

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

張立東「我愛籃籃」告白1個月了

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面