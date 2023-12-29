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新鮮社畜快筆記　「讀懂客戶2大關鍵」魔術師簡銘宣手把手教學

▲如何面對第一次見面的客戶？魔術師簡銘宣教你透過「冷讀術」2大關鍵，輕鬆打進對方的心。（示意圖／視覺中國CFP）
▲如何面對第一次見面的客戶？魔術師簡銘宣教你透過「冷讀術」2大關鍵，輕鬆打進對方的心。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳詩璧／台北報導

業務人員或自由接案者在每次面對客戶時，該怎麼取得對方信任，順利拿下案子？這是社畜最常問的事。而前輩不教，同事忽略你，找資料又沒有找到對的關鍵的狀況怎麼辦？這時「冷讀術」就可以派上用場。魔術師簡銘宣把多年學習而來的讀心術，發展出一套「冷讀術」，透過手把手教學，告訴社畜在第一次面對客戶時，2大必勝秘訣打進客戶的心。

社畜在職場上有不少黑暗面，還有作家整理出「社畜的50道陰影」來說明各種慣老闆對社畜造成的影響，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查統計資料-「10大離職的跡象」這其中一項就是「與同事、主管相處不愉快」。

害怕在陌生環境跟陌生人聊天時、跟客戶第一次碰面「開不了口」，擁有25年魔術師資歷的簡銘宣，把冷讀術跟幻術結合，成功讓魔術更上一層樓，當讀者碰上了以上問題，簡銘宣教你這2招。

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簡銘宣「冷讀術」的2大關鍵 :

第一、透過「溝通」、「觀察」、「統整」先知道對方的需求。

第二、確認對方是理性或感性思考，建立共成拉近距離。

▲魔術師簡銘宣提到，在聊天的過程中確認、核對再往下深度的讀，可以透過聊天了解對方。（圖／記者梁建裕攝）
▲魔術師簡銘宣提到，在聊天的過程中確認、核對再往下深度的讀，可以透過聊天了解對方。（圖／記者梁建裕攝）

簡銘宣提到，從聊天當中去知道同事喜歡什麼、不喜歡什麼，在最短的時間反客為主，切入重點，和對方拉近距離。同理可證，運用在業務和客戶之間、社畜和同事之間亦或者社畜對上主管的時候，如何達到最有效的溝通，透過「冷讀術」的技巧，每讀一句就去確認、核對、核實，讀中了對方的想法，再往下深度的讀，從實際聊天不斷核實對方的想法，就能達到雙贏。

魔術師簡銘宣和ETtoday學習雲合作，推出「3秒看穿一個人　從讀心、懂心到攻心」從5章節、21堂課的內容，教導讀者如何運用冷讀術的技巧拉進人與人距離。

ETtoday學習雲：簡銘宣-3秒看穿一個人　從讀心、懂心到攻心

▲魔術師簡銘宣教「冷讀術」。（圖／ETtoday學習雲提供）
▲魔術師簡銘宣教「冷讀術」。（圖／ETtoday學習雲提供）

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