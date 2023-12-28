【廣編】扶持藝壇新生力量　德鄰建設持續不斷獎助學金

▲德鄰建設葉錦發董事長（左）出席第五屆「德鄰師大美術系獎助計畫成果展」。

圖、文／德鄰建設提供

今年九月臺師大美術館（NTNU Art Museum）正式開幕，擁有一座自己的美術館，是師大藝術學院集體師生的共同願望。時至今日，典藏藝術作品超過4000件；且正逢第五屆「德鄰師大美術系獎助計畫成果展」，於11月25日台師大德群畫廊聯合展出獲獎作品，期間同時舉行頒獎茶會活動，德鄰建設葉錦發董事長出席頒獎典禮，給予新生代得獎創作者鼓勵。茶會的開始，由師大美術系現任系主任孫翼華教授特別於致詞，特別提到，「德鄰建設的獎助計劃提供給創作者多面向的創作，在東西方媒材的使用上設置不同類別獎項，帶動美術其他的發展。藝術創造的路程是漫長，特別是初期特別需要有企業實質性的支持，讓新生代的藝術工作者能萌芽、茁壯。」藝術創作過程是辛苦且孤獨的，這些輕年學子能得到企業家的獎學金幫助，無疑是一種肯定。

近幾年來台灣的運動在企業的鼎力贊助下，在各國際舞台開始佔有一席之地，當企業一窩瘋投入體育、球隊時，德鄰建設觀察到，藝術的國際競爭力也不容忽視。葉錦發董事長提到，關於「德鄰師大美術系獎助計畫」的源起，德鄰建設早在7-8年前，就從國外買來藝術品裝飾，那時就思索與其花大把錢購入，為何不能扶持台灣本土的藝術學子，反到更有意義。因緣份開啟了與師大美術系的獎學金獎助計劃；集團的另一家公司同興營造也贊助台藝大，同時支持台灣頂尖的兩所藝術創作的學校，在藝術領域上培植更多的菁英。致詞期間，葉董事長還表示，其實非常期待能辦一場臺師大與台藝大的共同策展，德鄰建設也將不遺餘力的協助，希望透過此展讓更多人看見台灣「未來」藝術力。