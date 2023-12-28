快訊／北韓官媒：金正恩下令軍隊加快戰爭準備

▲金正恩近來不斷要求加速強化軍隊。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

北韓官媒今（28日）指出，領導人金正恩稱為了對付美國前所未有的對抗行動，下令北韓軍隊、軍火工業與核武部門加快戰爭準備。

北韓官媒《朝中社》報導，金正恩27日在朝鮮勞動黨的重要會議上，談及2024年的政策方針，他說平壤計畫擴大與反帝國主義國家的合作，並設下軍事目標，要求朝鮮人民軍與軍火工業、核武以及民防部門加快戰爭準備。

北韓不斷與俄羅斯等其他國家擴大合作，美國華盛頓當局指控平壤為莫斯科提供軍武援助，讓俄羅斯軍隊繼續用於烏克蘭戰場上，作為交換，俄羅斯則提供北韓軍事技術協助，以提升北韓軍隊的能力。

金正恩也為北韓新一年的經濟目標做出指示，稱2024年為達成北韓5年發展計畫「決定性的一年」。他表明明年要推動關鍵產業，並下達將農業穩定維持在高度生產的目標。

北韓自1990年代以來歷經一連串嚴重的食物短缺，這樣的結果通常伴隨著重大天然災害而來。國際專家先前指出，COVID-19疫情期間關閉邊境的政策，也加深了食物短缺的情況。

因為今年當地氣候狀況較好，北韓農作物的生產估計呈年比增加，但南韓首爾一名官員表示，對北韓長年的食物短缺而言，今年整體的生產量仍遠遠不夠。