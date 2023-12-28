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華航公益棒球營今登場！邀陳偉殷、張育成指導　學童體驗一日球員

▲華航首度在中台灣舉辦公益棒球營，今( 28 )日在台中北勢國小熱力登場。（圖／華航）

▲華航首度在中台灣舉辦公益棒球營，今( 28 )日在台中北勢國小熱力登場。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空長期支持國家體育發展，為了培育更多體育幼苗，首度在中台灣舉辦公益棒球營，今( 28 )日在台中北勢國小熱力登場，特別邀請職棒球星陳偉殷、張育成參與指導，讓學童有機會與心目中的偶像球員面對面，用正向的力量鼓勵孩子們勇敢追尋自己的棒球夢。

華航公益棒球營由總經理高星潢親臨開訓，勉勵學童把握難得的訓練機會，開發更多元的興趣及視野，也期待透過行動支持基層體育發展，協助棒球運動向下扎根。

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華航自2013年起發起公益體育營，今年首度移師台中，為讓學生能夠更深刻體驗棒球的魅力，除了邀請長期力挺華航公益的職棒球星陳偉殷，也首次邀請被球迷封為「國防部長」的張育成加入，夢幻聯手指導小小球員們，帶領來自北勢國小、千秋國小、埔里國小及成城國小共116位同學參與棒球特訓。

陳偉殷曾四度參與華航公益棒球營，他表示，感謝華航的用心安排，能持續參加這個別具意義的活動，希望學生們可以一起好好享受今天的訓練時間。他強調日復一日的訓練過程雖然辛苦，但只有堅持下去，才能看到成果。

而首次參加公益棒球營的張育成也開心地表示，很榮幸可以跟前輩一起指導孩子們，希望能盡自己一點的心力，讓孩子們在棒球這條路上，都能走得順順利利，也期勉孩子們要開心打球、相信自己、永不放棄。

球星化身教練近距離指導，學童們藏不住興奮，也專注的投入練習，華航精心規劃基礎棒球訓練，包含精準傳接訓練增加球感及穩定度、打擊訓練強化小球員揮棒姿勢，並特別安排跑壘、守備動作互動競賽，在遊戲中快樂學習，帶給小球員們一日職業球員的難忘體驗。

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