華航「台灣出發全航線87折」　酷航飛東京6.3K！促銷明天截止

▲華航歡慶64週年推出促銷。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

年末促銷多！中華航空、酷航均推出優惠活動，並都將於明日（12/18）優惠截止，華航台灣出發全航線促銷87折，其中來回未稅桃園-沖繩6,000元起，桃園-釜山6,600元起。酷航則祭出夏季班表促銷，直飛東京只要6376元。

華航為慶祝64週年推出多項活動，12/18前購買台灣出發全航線促銷87折，國人最喜愛的日本與韓國，經濟艙包含桃園-沖繩6,000元起，桃園-釜山6,600元起，桃園-富山及高松皆只要8,500元起；東南亞則有桃園-宿霧4,350元起、高雄-新加坡6,960元起、桃園-峇里島11,745元起；長程線優惠方面，桃園-舊金山22,450元起，桃園-雪梨也只要21,315元起，桃園-羅馬 26,100元起，以上皆為來回未稅價。

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酷航也推出夏季班表促銷，優惠機票販售時間只到12/18 23:59，適用出發日期為明年4/2到10/28。其中優惠票價包括直飛東京6376元、札幌10376元、首爾5572元、新加坡5376元；一次轉機有雅加達5976元、峇里島6976元、雪梨12176元、墨爾本12176元、伯斯9776元。

▲酷航推出夏季班表促銷。（圖／酷航提供）

華航表示，12月的會員日結合週年慶擴大舉辦，其中購票登錄抽「2024年華航無限升等MVP」超級大獎，華夏會員凡於活動期間（12/18以前）於華航網站及APP購票者，就可登錄參加抽獎，將抽出一名幸運兒，贈送全球不限航點商務艙來回機票1 張。

且在 2024 年內只要購票搭乘中華航空/華信航空國際線定期自營航班，不論經濟艙或豪華經濟艙(團體票除外)，皆可不限次數升等商務艙及使用貴賓室，並可額外獲贈中國信託華航聯名卡鼎尊無限卡 1 張，享首年免年費服務。

華夏會員透過活動網站參加「集氣開箱 解鎖享樂」活動，每達成4萬點、8萬點、16萬點、32萬點、64萬點等里程碑，即可解鎖更多免費來回機票，從日韓、東南亞、長程線到全球不限航點，從經濟艙到商務艙通通有。

另外，華航Facebook粉絲頁也推出解鎖活動，若Facebook粉絲頁達到115萬按讚人次，將加碼送出3張許願航點機票給會員朋友。總計將送出64張機票好禮。

華航表示，登入華夏會員後，於活動網站完成個人指定任務，如登入簽到達5日，或留言生日祝福達5日，就可額外獲得新台幣500元機票折扣碼；活動期間購買機票可再獲得機上免稅品預購現金抵用券USD 10元折扣券。