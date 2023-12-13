華航慶週年！台灣出發「全航線87折」　十度獲封北亞最佳航空

▲中華航空十度贏得美國《Global Traveler》（環旅世界）「北亞最佳航空」大獎。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空十度贏得美國《Global Traveler》（環旅世界）「北亞最佳航空」大獎，並連續 8 年榮獲《APEX》「五星航空」最高榮譽，同時獲頒 TheDesignAir「亞洲最佳設計」航空公司，各項表現屢受國際認可。另華航為慶祝週年活動，推出多項活動，12/18前購買台灣出發全航線促銷87折。

華航為慶祝64週年推出多項活動，12/18前購買台灣出發全航線促銷87折，國人最喜愛的日本與韓國，經濟艙包含桃園-沖繩6,000元起，桃園-釜山6,600元起，桃園-富山及高松皆只要8,500元起；東南亞則有桃園-宿霧4,350元起、高雄-新加坡6,960元起、桃園-峇里島11,745元起；長程線優惠方面，桃園-舊金山22,450元起，桃園-雪梨也只要21,315元起，桃園-羅馬 26,100元起，以上皆為來回未稅價。

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華航榮獲航空乘客體驗協會《APEX》2024 年五星級最高榮譽（Five Star Global Airline），此獎項依照座椅舒適度、客艙服務、餐飲、娛樂和 Wi-Fi 等 5 項標準，由旅客票選評比。

華航亦獲大中華區最佳 Wi-Fi 獎肯定（Best Wi-Fi），目前 777、A350、A321neo 等新世代機隊皆配備機上 Wi-Fi 無線網路，提供多種網路流量方案，旅客可以透過信用卡支付或使用會員哩程全額兌換，利用個人行動裝置享受影音串流或瀏覽網頁。

另外華航再度獲知名國際航空設計評鑑TheDesignAir 評選為亞洲最佳設計航空公司（Design Airline of the Year, Asia），同時名列全球第四最佳設計航空公司。