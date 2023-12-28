李全教公布第2支CF廣告　民主需要不同聲音人民不要一黨獨大！

▲台南市第四選區立法委員候選人李全教，28日公布第2支60秒CF形象廣告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市第四選區立法委員候選人李全教，28日公布第2支60秒CF形象廣告，係由競選團隊年輕伙伴們發想規劃，從更貼近民眾生活的角度來看待這一席立委選舉。

本次廣告用「台南需要一席不同聲音」來前後呼應，在其中提到讓人生活越來越難過的房價、物價高漲、需要有人監督貪污腐敗、不公不義的執政黨政府、應該備受檢討的民進黨…等強力訴求。

李全教表示，台南人的信仰是充滿著善良與期待，這次廣告的第一句旁白用「這幾年您過的好嗎？」來破題，就是要喚醒廣大選民這幾年的共同回憶。無論是面對這幾年疫情造成的社會動盪、民進黨執政的各種亂象，讓李全教很擔心下一代的未來，尤其是台南鄉親也已經給了民進黨幾十年的執政機會跟時間。這次李全教站出來不是為了自己，是為了大家的未來打拼，希望這次可以團結在野的力量，堅持做大家的靠山。

李全教表示，民進黨總是說的很多，卻做的很少，甚至派系中飽私囊，面對問題不回應，硬凹，反正網路、媒體都在民進黨的手裏，李全教進一步表示，為什麼有近六成的民眾希望政黨輪替，甚至民眾黨柯文哲也呼籲全國支持者，一票都不能給新潮流的立委，因為真的弊案連連，黑影重重，黨意立委同意不公開3+11的會議紀錄，對於疫苗合約都可以封存，卻不願意在立法院通過福國利民的法案。

李全教說，無論是柯文哲呼籲一票都不能投給民進黨新潮流立委，或是侯友宜主張的下架民進黨新潮流立委，我們這次都有共識要團結所有在野力量，讓台南有一席不同聲音的立委，因為人民才是我們國家的主人。李全教也呼籲所有鄉親，1月13日要踴躍出去投票，支持3號李全教。