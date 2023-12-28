低溫必備隨身保暖小物　戶外禦寒標配近一週買氣狂飆

▲東森購物網即日起推出多項保暖回饋，同時開跑「全站狂歡滿萬送千」活動。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

冷氣團接力來襲，各地氣溫明顯下降，保暖小物、小家電等相關商品搜尋及買氣在電商平台湧現，其中可以隨身帶著走的暖暖包，不管是手握式或黏貼式都很熱賣，近一週買氣狂飆50%。鎖定抗寒需求，網購業者最近主打各式各樣的禦寒夯品促銷優惠，讓消費者省錢暖過冬。

天氣冷颼颼，東森購物網指出近一週保暖電器業績成長1.7倍，暖暖包買氣大增5成，即日起推出多項暖心回饋，保暖商品5折起，流行女裝保暖系列1.2折起，保暖針織系列買一送一，全球購保暖冬日寢具消費滿988元折98元，此外也開跑「全站狂歡滿萬送千」活動，消費滿額送東森幣，選擇全家取件送鮭魚飯糰，加碼再抽200元全家紅利金，12/30、12/31兩天推出限時快閃，下單滿額抽ONE BOY冰鋒衣，還可參加小額奪寶遊戲，用東森幣下注再抽好禮。

▲天氣變冷，帶動暖暖包買氣。（圖／momo提供）

年末跑趴聚會，便攜輕巧且價格親民的「暖暖包」成為戶外禦寒標配。momo據站上銷售分享，以「手握式」暖暖包買氣最旺，熱銷占比達7成；可輕薄服貼在腰、肩等身體各部位的「黏貼式」，因便於外出使用，也是選購焦點，好評款除了有日本原裝的「小林製藥」小白兔暖暖包，強打萌系IP聯名的「卡通造型款」如哆啦A夢、Hello Kitty、蠟筆小新、小熊維尼、奇奇蒂蒂暖暖包搭上這波暖商機同步熱賣。可重複使用更能多段溫控的「暖手寶」也是冬季熱銷的取暖配件之一，以支援快速瞬熱、長效續航、外型時髦精巧的款式最受青睞。

而連日溫度驟降讓人有感，根據Yahoo奇摩購物平台觀察顯示，自12月以來冬日必備的「火鍋湯底」人氣飆升，搜尋量上漲超過3倍，輕鬆覆熱就能享受熱騰騰美食的「牛肉麵」是熱愛選項；禦寒用品「冬被」和「陶瓷式電暖器」、輕巧好收納的「折疊浴缸」等搜尋度也暴增，消費者最愛輕暖的「羊毛被」、「石墨烯」材質被毯與便攜式「伸縮烘鞋機」成為過冬好選擇。

樂天市場特別推薦方便隨身攜帶的防寒發熱小物，如造型可愛吸睛的迷你萌寵樂團暖手寶、貓爪暖手寶，兼具保暖效果、設計和趣味性，出門在外隨時做好保暖。另同步推出3C家電歲末年終慶，精選多款實用且不佔空間的保暖家電如飛利浦直立式暖風機、壁掛暖風機等，12月31日前搭配歲末年終慶活動可享限時促銷5.5折起、領券現折等優惠。