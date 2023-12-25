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出門冷爆「毛毛外套保暖嗎」？內行人吐優缺點　1情況別穿

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲毛茸茸的外套手感好舒服，是許多人會拿來搭配的冬季外套。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者李佳蓉／綜合報導

近日全台急凍，家中的保暖衣物、羽絨外套紛紛出動，就有網友好奇「絨毛外套真的保暖嗎」？對此，紡織從業人員「扛布者」指出，擁有毛茸茸手感的外套，其屬化纖產品、非天然纖維，「不要再被羊羔絨這名詞給騙了」。他也一一分析其優缺點，直指絨毛外套雖屬較厚重且保暖的材料，但遇下雨時不建議穿出門。

扛布者近日在粉專扛布者-為紡織而活的男子PO文說明，絨毛外套這類型外套用布多數是「Sherpa」，可稱做羊羔絨／長毛絨布來組成，雖叫羊羔絨，但大多數情況下不是天然纖維，主力是聚酯纖維，或少數是聚丙烯類型的材質。

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扛布者說，由於絨毛外套組織在針織布料內來說比較偏密，因此不論是長毛絨面向身體或外側，多少都有擋風效果，當絨毛面向身體，可幫助儲存體溫，保暖效果加分一些；同時這種布料通常較為厚重，因此阻隔效果還算不錯。

▼扛布者說，絨毛外套若絨毛面向身體，保暖效果更加分。（圖／扛布者授權提供）

▲▼出門冷爆「毛毛外套保暖嗎」？內行人曝優缺點　1情況別穿。（圖／扛布者授權提供）

提到優點，扛布者說，因其多數屬聚酯材料，即便水洗後會掉毛，但若加工穩定，歷經幾次水洗後掉毛程度明顯少於天然纖維「是洗衣機的好朋友」；另外，化纖材質處理時會預縮，因此丟洗衣機水洗通常不會縮水及起皺，在清潔上相當方便。反之缺點則避不了吸水率較低的劣勢。他解釋，絨毛外套有較長的絨毛面，當緊貼身體內側時，流汗久了仍會產生髒汙、臭味卡在纖維內部的問題。

至於保暖度，扛布者認證，絨毛外套本身為較厚重且保暖的材料，但畢竟是針織布，防風程度仍略遜於機能外套常用的平織布，因此建議挑有內裡布料打底者較好，不要只有單羊羔絨，保暖效果就會打折。同時他也提醒，這件外套若遇下雨建議別穿出門，最主要是晾乾不易，即便纖維本身不吸水，一旦卡在絨毛內仍稍微麻煩。

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