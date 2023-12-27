跟隨拼多多步伐？淘寶將支持「僅退款」　拉攏消費者

▲淘寶近日公告，日後將支持「僅退款」售後服務。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸電商平台「淘寶」近日發布了變更《淘寶平台爭議處理規則》的公告，對於消費者發起符合相關情形的售後，日後將支持「僅退款」的服務，可省去退貨的時間、人力、運費成本。該操作被外界認為，是在跟進拼多多，想吸引更多買家用戶。

據《界面新聞》報導，12月26日消息指出，近日淘寶發布了關於變更《淘寶平台爭議處理規則》的公示通知，其中新增了淘寶基於平台自身大數據能力，識別多維度結合，對於買家發起符合相關情形的售後，做出「快速退款」或「退貨退款」的規定。

▲淘寶此次規定更改，被外界認為是在跟進拼多多。（圖／CFP）

報導指出，這項規定被外界解讀為跟隨拼多多步伐，所做出的改變措施。雖然拼多多這些年因「退款不退貨」的售後服務引起不少爭議，但也確實成功「拉攏」不少消費者。

不過，淘寶是在「僅退款」的基礎上做出相應調整。此服務有一定的規則，淘寶官方系統會參照商品評價及買家用戶評價，綜合出商品是否能申請「僅退款」的售後，當然評價分數越高的買家用戶能申請「快速退款（僅退款）」的機率更大。

另外，對一些爭議性比較大的僅退款操作，淘寶也提供了賣家快速申訴通道，如果遭遇不合理的僅退款申請，30天期內的所有訂單賣家都可以提起申訴。