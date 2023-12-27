　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

跟隨拼多多步伐？淘寶將支持「僅退款」　拉攏消費者

▲▼網購,大陸電商,淘寶,拼多多,天貓,京東。（圖／CFP）

▲淘寶近日公告，日後將支持「僅退款」售後服務。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸電商平台「淘寶」近日發布了變更《淘寶平台爭議處理規則》的公告，對於消費者發起符合相關情形的售後，日後將支持「僅退款」的服務，可省去退貨的時間、人力、運費成本。該操作被外界認為，是在跟進拼多多，想吸引更多買家用戶。

據《界面新聞》報導，12月26日消息指出，近日淘寶發布了關於變更《淘寶平台爭議處理規則》的公示通知，其中新增了淘寶基於平台自身大數據能力，識別多維度結合，對於買家發起符合相關情形的售後，做出「快速退款」或「退貨退款」的規定。

▲▼網購,大陸電商,淘寶,拼多多,天貓,京東。（圖／CFP）

▲淘寶此次規定更改，被外界認為是在跟進拼多多。（圖／CFP）

報導指出，這項規定被外界解讀為跟隨拼多多步伐，所做出的改變措施。雖然拼多多這些年因「退款不退貨」的售後服務引起不少爭議，但也確實成功「拉攏」不少消費者。

不過，淘寶是在「僅退款」的基礎上做出相應調整。此服務有一定的規則，淘寶官方系統會參照商品評價及買家用戶評價，綜合出商品是否能申請「僅退款」的售後，當然評價分數越高的買家用戶能申請「快速退款（僅退款）」的機率更大。

另外，對一些爭議性比較大的僅退款操作，淘寶也提供了賣家快速申訴通道，如果遭遇不合理的僅退款申請，30天期內的所有訂單賣家都可以提起申訴。

ET快訊
只穿一天台鋼球衣被交易　郭俊麟：確實有點錯愕
高雄戒毒診所竟販毒！　他1天打4劑暴斃
痛失李善均！李知勳悲憤「誰有資格評斷他？」　秀賢：震驚心碎
白領女痛失1900萬！　詐團撈上億爽買海神
讚侯太太以高道德處理凱旋苑爭議　王鴻薇：比賴清德太太值得尊敬
國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

跟隨拼多多步伐？淘寶將支持「僅退款」　拉攏消費者

北京低於0°C低溫破300小時　供熱負荷創新高「33尖峰鍋爐開啟」

遼寧艦研製總指揮遭判刑13年　退休1年被查！違規打高爾夫上百次

妻掏空家產買古物…2千萬串珠「竟不值200」　結局神反轉：發財了

陸麥當勞調漲3%登熱搜　「窮鬼套餐」維持60元網嘆息

陸央行媒體：商業銀行存款利率下調週期將持續

男子在社群上打造「富婆」人設！曬炫富照　詐騙單身男615萬元　

江西鉛山工地傳挖出上千「袁大頭」　民眾衝現場拿鋤頭「淘寶」

遺體全身傷！國二生學校墜亡「手遭螺絲起子貫穿」　家屬疑遭霸凌

陸「賣卵女孩」按「學歷長相」標價　打排卵針一次18到20個「挑性別」

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

跟隨拼多多步伐？淘寶將支持「僅退款」　拉攏消費者

北京低於0°C低溫破300小時　供熱負荷創新高「33尖峰鍋爐開啟」

遼寧艦研製總指揮遭判刑13年　退休1年被查！違規打高爾夫上百次

妻掏空家產買古物…2千萬串珠「竟不值200」　結局神反轉：發財了

陸麥當勞調漲3%登熱搜　「窮鬼套餐」維持60元網嘆息

陸央行媒體：商業銀行存款利率下調週期將持續

男子在社群上打造「富婆」人設！曬炫富照　詐騙單身男615萬元　

江西鉛山工地傳挖出上千「袁大頭」　民眾衝現場拿鋤頭「淘寶」

遺體全身傷！國二生學校墜亡「手遭螺絲起子貫穿」　家屬疑遭霸凌

陸「賣卵女孩」按「學歷長相」標價　打排卵針一次18到20個「挑性別」

女騎士槓運將！護妻魔人登場「一拳KO」他　嗆：怎麼欺負女人呢

平安夜悲劇！14歲弟「嫌聖誕禮物太少」　暴怒開槍斃了姊姊

「三重堂哥」蔡明堂跨年活動邀親子同樂　李坤城端政見解停車問題

「我媽也是你媽！」大小姑送禮費用除以4　人妻1段話反擊...網讚爆

憂爸媽租不到房…他傻問「能用我的名義嗎」　網全搖頭：誠實一點

統一超大啖跨年商機　備貨量增5倍、出動行動購物車應戰

「淨零排碳」議題發燒　台中建經協會：房市將陷永續與成本之戰

麥當勞漢堡1分鐘就做好！女拍攝製作過程　網友驚：沒戴手套

【廣編】臺灣穀物產業發展協會力推全穀標章　桂格燕麥片成第一支取證產品

嘉義市選情！林昶佐陪王美惠車掃拜票　讚她是正義使者

狐狸犬亂叫被戴「鴨嘴套」　牠無奈坐等聽媽訓話XD

大陸熱門新聞

男大生殺紅眼！人妻跌倒被刺死

中國棋王疑肛珠作弊！本人喊冤：實在憋不住

國二生學校墜亡遺體全身傷　家屬懷疑遭霸凌

陸女神似楊冪！　男守地鐵站「想每天看她一眼」

嫌男友家窮分手！女子6年後見「有車有房」哭了

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

滑短影音抓包出軌！人妻一查才知丈夫劈2女

小米造車1001天　雷軍自曝為做出好車他開了超過150輛

29歲女兒天天吃外送！爸看不下去DIY料理包

四川一醫院多名醫護集體跳樓！院方否認：不知為何坐窗邊

飯後散步一脚踩空她當場摔殘！酒店要賠506萬

房子冒出綠光房東報案　警循線破獲間諜案

女學生眼被打　10歲男同學遭家長殺死

陸「賣卵女孩」按「學歷長相」標價 打排卵針一次18到20個「挑性別」

更多熱門

相關新聞

PORn還是PQBD？童裝疑印有「擦邊英文」

PORn還是PQBD？童裝疑印有「擦邊英文」

大陸一家長近日發文表示，「兒童服裝上面公然寫著淫穢黃片的英文！」一張藍色兒童針織外套的照片引起網友熱議。一派網友認為，是利用大小寫之差來設計擦邊英文「porn」，也有人表示，是拼接沒做好「怎麼看都是PQBD」。相關賣場則回應，準備下架此外套。

中國跨境電商再啟內戰！Temu告Shein不正當競爭

中國跨境電商再啟內戰！Temu告Shein不正當競爭

中國電商競爭激烈！京東表態：不會躺平

中國電商競爭激烈！京東表態：不會躺平

謝金河／拼多多市值超越阿里巴巴

謝金河／拼多多市值超越阿里巴巴

拼多多市值超越阿里　謝金河：電商競爭殺戮的極致

拼多多市值超越阿里　謝金河：電商競爭殺戮的極致

關鍵字：

淘寶拼多多電商平台網購退款

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李善均被爆輕生！倒在車裡沒意識被發現

快訊／李善均證實死亡！　「3天前才現身」留最後宣言

直擊羅志祥「滿血開趴7hrs」！多女輪番上陣

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

李善均低頭求「救救我」

國三生遭割頸亡！同學錄影寫卡片給他父母打氣

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

國三生遭割頸亡！　放學後姊將到案發教室招魂

國三生遭刺死！網爆「女友擋刀手受傷」　警回應了

李善均輕生現場曝光！「白布包住陳屍車輛」

南韓演藝圈「全緊急取消活動」！

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

快訊／李善均留遺書後失蹤！「妻子一早發現急報警」

快訊／國三男遭割頸亡！檢曝初步相驗結果

李善均「死前身陷痛苦」被逼絕路！友痛揭2大兇手

更多

最夯影音

更多
許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面