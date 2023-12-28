賴比瑞亞油罐車翻覆「眾人搶油」爆炸至少40死　驚悚畫面曝光

▲群眾來到車禍現場取油，結果突然發生大爆炸。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

非洲國家賴比瑞亞27日發生油罐車翻覆意外，但許多民眾聽聞消息之後卻是不顧危險趕到現場，拿著容器包圍油罐車搶汽油。然而接下來車子爆炸起火，許多民眾來不及逃，釀成至少40人死亡的悲劇。

In Liberia Bong County!



Learn from this: for those whom it may concern, your life is more important than anything else, stay away from such incidents whenever it occurs pic.twitter.com/rNP9R6ThvZ — @Bontusmay (@Mayorma13875958) December 28, 2023

綜合法新社、路透報導，這起事件發生在下朋恩郡的托托塔（Totota），當時油罐車發生車禍，整輛車側翻。依據員警薩克（Malvin Sackor）的說法，在事故發生之後，許多民眾前往事故現場取油。

目擊者馬薩奎（Aaron Massaquoi）透露，當時有許多人包圍油罐車，油罐車司機稱可以把外洩的油帶走，也告知切勿爬上油罐車、不要破壞油罐車，但仍有許多民眾爬到油罐車上，甚至部份的人持器具鑽洞，就為了把油搶走。

結果就在民眾搶著取油的這瞬間，油罐車突然爆炸起火，造成至少40人死亡。賴比瑞亞醫療官凱泰（Francis Kateh）指出，目前還有數十名嚴重燒傷者在醫院接受治療，死亡人數不排除還會攀升。