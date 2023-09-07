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貨輪行經花蓮外海急求救…3船員「密艙內昏迷」！送醫搶救仍不治

▲賴比瑞亞貨輪3名船員昏迷，經緊急送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

▲賴比瑞亞貨輪3名船員昏迷，經緊急送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者王兆麟、柯政誟、戴若涵／花蓮報導

一艘賴瑞亞籍貨輪回音號「MSXT ECHO」6日深夜行經花蓮外海時求救，密艙內有3名中國大陸籍船員昏迷，急需救援。空勤總隊接獲申請後，隨即派遣黑鷹直升機，將已無呼吸心跳的3人吊掛回花蓮港碼頭，由消防人員轉送醫院救治，但3人仍不幸宣告不治。

▲賴比瑞亞貨輪3名船員昏迷，經緊急送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊6日夜間接獲勤務指揮中心通知，位於沙東外10浬，賴比瑞亞籍貨輪迴音號有3員中國大陸籍船員進入密艙間昏迷，急需救援。

空勤總隊接獲海洋委員會海巡署第九巡防區(花蓮)指揮部申請後，立即派遣花蓮駐地黑鷹直升機編號NA-711執行該項任務。黑鷹直升機晚間9時50分發現貨輪，隨即實施高低空偵察及救援提示。

▲賴比瑞亞貨輪3名船員昏迷，經緊急送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲賴比瑞亞貨輪3名船員昏迷，黑鷹直升機出動救援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

黑鷹直升機於晚間9時56分吊掛搜救員下機實施患者檢傷評估，深夜10時08分完成第1名傷患吊掛，深夜10時18分完成第2名傷患吊掛，深夜10時38分完成第3名傷患及搜救員吊掛後。

三名傷患完成吊掛後，分別定向花蓮港23號碼頭，落地轉交消防局救護車送往醫院搶救，但3人仍宣告不治，詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲賴比瑞亞貨輪3名船員昏迷，經緊急送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

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