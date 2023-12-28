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車禍意外發現肺腺癌！標靶治療控制病情　男因禍得福重返職場

▲門諾醫院癌症資源中心舉辦肺癌病友會，提供患者身心靈協助。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院癌症資源中心舉辦肺癌病友會，提供患者身心靈協助。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

肺癌首次登上台灣十大癌症之首，醫師建議民眾平時就應有篩檢意識，花蓮1名60歲李先生，無不良嗜好，半年前因車禍接受電腦斷層掃描，意外發現罹患肺腺癌，經標靶藥物治療後病況穩定，他大方在門諾醫院肺癌病友會分享，慶幸自己「因禍得福」，能夠及早發現、治療，下個月也將重返職場。
 
國人所罹患的肺癌，以肺腺癌居多，其中基因突變的EGFR，約佔50至55％，目前雖以標靶藥物治療效果佳，但所產生的副作用也常讓病患相當苦惱。門諾醫院癌症資源中心為此舉辦肺癌病友會，邀請胸腔科醫師許智凱及心理師廖姝安，分享標靶藥物副作用的處置及疾病心理調適。

▲門諾醫院癌症資源中心舉辦肺癌病友會，提供患者身心靈協助。（圖／門諾醫院提供，下同）

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▲▼門諾醫院胸腔內科醫師許智凱為肺癌病友說明標靶藥物副作用的處置。
 
「參與病友會共享資源多！」肺癌病友李先生說，因車禍就醫，電腦斷層時意外發現罹癌，經切除右上肺約三分一後，目前服用標靶藥物穩定控制病情中，雖尚未有副作用發生，但會積極預防，也感謝病友會提供身心靈協助，開心下個月就能重返居服員工作，繼續照顧需要幫助的個案。
 
另一名病友詹先生，服用標靶藥物後，則有難睡、甲溝炎等副作用情況發生，除分享適時運動保持身心愉快外，也會利用透氣膠帶包覆指甲緩解不舒服症狀。他說，因為咳嗽就醫而確診罹癌，至今仍無法相信，但想到家人後就趕緊調適心情，盡量讓情緒保持平穩，聽從醫師建議積極治療。

▲門諾醫院癌症資源中心舉辦肺癌病友會，提供患者身心靈協助。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
醫師許智凱表示，肺癌標靶藥物常見而可預期的副作用，包括腹瀉、皮疹、皮膚乾燥、食慾降低、甲溝炎、倦怠及口腔黏膜容易破損等問題，通常在開立病患標靶藥物的同時，就會提醒並請患者預防相關副作用的產生，幫助大家減少不舒服及疾病或藥物所帶來的日常影響。
 
醫師說，如果有皮膚疹或甲溝炎的情形發生，甲溝炎部分除了指甲勿修剪過短、避免穿過緊鞋襪外，還可適時穿拖鞋，或向醫師尋求藥物幫助；皮膚問題則能使用外用類藥膏或短期口服藥治療；若遇嘴巴破，則能在飲食前先塗抹口內膏防範，由於黏膜易受損，也會鼓勵患者多補充命C、E或鋅，幫助修復。

▲門諾醫院癌症資源中心舉辦肺癌病友會，提供患者身心靈協助。（圖／門諾醫院提供，下同）

低劑量電腦斷層掃描有助於早期發現1公分以下的肺部結節，早期治療。
 
許智凱說，針對腸胃不適或腹瀉，建議少量多餐並清淡飲食，如遇腹瀉嚴重，則應在腹瀉第3次時，就吃止瀉藥緩解，盡快將症狀壓下來，才不會持續拉肚子，因排便次數過多而干擾日常活動或出現脫水、休克等情形。治療期間若有任何不適，都應主動告知醫師，透過藥物劑量調整或症狀處理，設法降低副作用的影響，持續穩定用藥，才能充分獲得最佳的治療。
 
門諾醫院表示，肺癌患者早期症狀不明顯，多數患者確診時已是晚期，鼓勵民眾定期健檢，或可透過低劑量電腦斷層篩檢，有助於發現1公分以下肺部結節，早期發現、早期治療。
 

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