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社會 社會焦點 保障人權

驚悚10秒！女騎士遭右轉大車撞倒安全帽噴飛　長髮妹嚇到不敢看

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市三民區鼎山街日前發生一起車禍事故，一名騎乘機車的婦人因為太過靠近水泥車，結果遭右轉的水泥車撞倒，安全帽當場噴飛，但人似乎沒有大礙，嚇得對面路口正要過馬路的長髮女子趕緊轉頭不敢看。網友們看完行車記錄器影片，紛紛留言真的好險，「只能說騎士運氣好，再進去一點就爆漿了」、「真的要請這些年長者、阿伯、阿嬤來上一堂遠離大車的課」。

高雄女騎士遭水泥車撞倒。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲女子目睹車禍嚇到趕緊轉頭移開視線。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前公開一段行車記錄器影片，事發地點位於高雄市三民區鼎山街，當時路口剛好轉為綠燈，一名女騎士緩慢起步前行，但疑似因為太過貼近水泥車，駕駛右轉時沒有注意到她，當場連人帶車被撞倒在地，安全帽也噴飛出去，全程大約10秒鐘。

車禍現場的碰撞聲之大，也讓一名正要過馬路的長髮女子嚇了一跳，並馬上轉頭移開視線，就怕看到事故畫面。不過，女騎士倒地不久，便自行坐了起來，似乎沒有大礙，水泥車駕駛也立即下車協助檢查傷勢。

高雄女騎士遭水泥車撞倒。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲女騎士自行坐了起來。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

網友們看完影片之後，紛紛留言真的好險，「只能說騎士運氣好，再進去一點就爆漿了」、「真的要請這些年長者、阿伯、阿嬤來上一堂遠離大車的課」、「機車敢騎在大車旁，真是勇敢」、「後方騎士都有看到大車閃燈號要右轉，所以都放慢速度，只有第一台機車在斜前方死角，慢速同時起步，真的很勇敢」。

也有部分網友認為是水泥車太靠近女騎士，因為看行徑軌跡女騎士應該沒有要右轉，而且事發路口的轉角處沒有違停或路障，她如果要右轉，低速起步的轉彎角度應該不會偏這麼大，「但不管如何，大車在路口停等時都太靠近當事者了，緩衝距離不夠，等到發現時都來不及了。」

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