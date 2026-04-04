男下3千賭NBA「等下再付錢」卻輸錢　比賽還沒打完就溜了

▲莊男下3000元NBA運彩輸了沒給錢，遭警方依詐欺罪移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區日前一名男子，前往文化街上一間彩券行，向店家下注3000元運動彩券，並表示等結束後就會領錢付款，但事後發現所押注隊伍並未獲勝，男子竟趁隙落跑離開現場，店家追出門外仍不見身影，只好向警方報案處理。警方晚間隨即逮獲該名男子，雖然店家不願提告，但警方仍依詐欺罪移送偵辦。

據了解，住在桃園地區的45歲莊姓男子，平時出沒在新北樹林一帶。前天（2日）早上8時許，莊男走進文化街彩券行，向店員表示，下注3000元NBA賽事，並稱比賽結束後再領錢補付；隨即就在店內觀看NBA賽事，在接近賽事尾聲，莊男發現所下注隊伍並未獲勝，竟偷偷摸摸離開店內離開。

彩券行店員發現，隨即衝出門外追，仍被莊男逃離，店員只好撥打110報案處理。警方抵達，調閱相關畫面，鎖定莊男涉有重嫌；晚間10時許，莊男騎車又在樹林一帶閒晃，警員隨即前往逮捕，莊男坦承犯案，但店家暫無提出告訴意願，但莊男行為已觸犯詐欺罪嫌，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。

樹林分局呼籲，切勿心存僥倖，以不實理由拖延或逃避付款，否則恐涉詐欺等刑事責任，警方對於各類不法行為均會積極查辦，民眾切勿以身試法。